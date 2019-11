Sparta si zastřílela a schytala sprchu. Smrdím jak sud piva, smál se Forman

A byl to zápis jako víno. Forman stál na konci přesilovkového ťukecu, v němž puk putoval přes Růžičku a Pecha až k jubilantovi, který zakončil do odkryté kladenské branky a zvýšil na 2:0. „Byl to nacvičený signál a hezky to vyšlo,“ vyprávěl Forman.

Kolik tedy přispějete do kasy?

To budu muset ještě usmlouvat, protože létaly slova jako desetitisíce, úplně nesmyslné částky. Já navrhl dva tisíce, tak uvidíme, jestli to projde.



Dvoustý bod jste měl přitom na dosah už nějakou dobu.

Asi sedm zápasů, kluci mi to pořád připomínali, a tím mě vlastně brzdili.

Jak se hrálo před 17 720 diváky, kteří přišli hlavně na hvězdu soupeře Jaromíra Jágra?

Atmosféra byla super. Doufám, že v pátek proti Hradci to bude minimálně stejné. Všichni jsme si to užili. A Jarda? Všichni víme, co dokázal. Je to jeden z nejlepších hráčů historie, o tom se nemusíme bavit. Ale žádná velká příprava na něj neprobíhala, soustředíme se hlavně na sebe.



Možná škoda, že se v hokeji nevyměňují dresy jako ve fotbale. To by mohl někdo z vás ukořistit Jágrův trikot, ne?

Ona to je teda vždycky trochu ostuda, co někteří fotbalisté předvádějí, když hrají s Ronaldem nebo někým jiným slavným. Takže ne, nemrzí nás to.



Jágr se také přimotal do jedné z potyček, kterých bylo ke konci víc.

Jo, pak se to tam začalo trochu mydlit. Kladno muselo něco změnit a začít chodit do brány, do Sedla (brankáře Jakuba Sedláčka) ale šli až moc agresivně, když už měl pokrytý puk. Z toho to pak vznikalo. Běžná věc, tedy až na to, že jsme byli všichni polití pivem.



Z bouřícího kotle Kladna?

Je to tak. Myslím, že dokonce Tonda Melka (útočník Kladna) si na ně u rozhodčího začal stěžovat, což bylo trochu komické. Rozhodčí mu na to řekl: „Tak se koukni, kdo to hází!“ Létalo to, smrdím teď jak sud.



Po dlouhé pauze zaviněné zraněním se do sestavy Sparty vrátil obránce Jan Piskáček, navíc proti „svému“ Kladnu. Celkem dobré načasování, že?

Podle mě špatné, protože to bude mít ještě dražší než já. Aspoň doufám. V kabině jsem mu říkal, že odehrál super zápas, navíc po tak dlouhé době, co promarodil. Je dobře, že je zpátky, protože je to pro nás důležitý hráč.



Obrana se naopak musí obejít bez Marka Ďalogy. Jak moc jeho odchod mrzí?

Hodně, protože to je super kluk do kabiny a výborný hráč na ledě. Nejlepší bruslař, co jsem kdy viděl. Je to určitě ztráta, na druhou stranu máme kádr tak široký, že bychom se s tím měli zvládnout poprat.

Zmínil jste páteční zápas s Hradcem, který bude pikantní zase pro Vladimíra Růžičku, jelikož tam trénuje jeho otec.

No vidíte, to mi říkáte novou věc. Určitě něco musíme vymyslet a určitě to bude mít také drahé. S klukama si sedneme a na něco přijdeme.