Jágr má intuici a cit pro detail. Je schopen pomoci si sám, říká Kolář

Když se proti vám někdo projde nebo si sedne, poznáte hned z jeho pohybu, zda jej něco trápí?

Do určité míry to poznat lze. Já se to tak snažím učit ve svých kurzech, aby studenti viděli, jak se do pohybové funkce promítá onemocnění nebo zranění, nebo opačně - jak špatná pohybová funkce je často příčinou ortopedických nálezů či jiných obtíží. Pohybové chování je určitým zrcadlem dané patologické změny, a proto klinické vyšetření umožní dobře odečítat obtíže pacienta. Pro klinické vyšetření je třeba také znalost více medicínských přístupů – ortopedického, neurologického, interního, ale také toho funkčního. Není možné se dívat pouze na rentgen či magnetickou rezonanci a z nich odečítat obtíže a řešit léčbu. Snažím se otázku stavět opačně. Vyšetřeme pacienta a z jeho klinických projevů popišme, jak bude vypadat rentgen, magnetická rezonance či sonografické vyšetření. Tím můžeme také určit, jak dalším problémům předcházet.