Kladenská realita. Sponzoři jsou důležitější než góly unaveného Jágra

Poznámka o únavě se dá pochopit. Ve 47 letech letěl od hokeje v Česku do USA kvůli marketingovým povinnostem. V Las Vegas například pokřtil vlastní hrací automat.

V neděli zápolil doma s Třincem (1:7), v pondělí převzal na Pražském hradě od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy a v úterý jel s týmem do Hradce na 15. extraligové kolo.

„Nezdá se to, ale společenský to je únavné. Když někam jdu, snažím se fotky a podpisy neodmítat. Než ale dojdu z jedné místnosti do druhé, stokrát se vyfotím a jsem tam pět hodin,“ začal Jágr.

Střelci ligy M. Gulaš, Plzeň - 16

T. Marcinko, Třinec - 10

T. Rachůnek, K. Vary - 8

M. Birner, Liberec - 8

P. Skalický, Ml. Boleslav - 8

T. Mertl, Plzeň - 8

J. Jágr, Kladno - 8

„Kdybych mohl hrát jen hokej, tak se tady nebavíme o jednom bodu, to říkám upřímně. Bylo by to úplně o něčem jiném. Jsem unavený a vyřízený,“ vyjádřil neskromně víru ve své schopnosti.

Kdyby Jágr nemusel plnit povinnosti majitele, Hradec by Kladno díky němu porazilo? Troufalé, leč při pohledu na statistiky ospravedlnitelné. Jágr je nejproduktivnější hráč týmu, s osmi góly třetí nejpilnější střelec ligy.

Jenže Jágrovy góly prý nejsou tak hodnotné jako finance. „Extraligu můžeme hrát díky sponzorům. Pro náš klub je třeba jedna akce víc, než kdybych dal dva hattricky za sebou. I když to někteří lidi nechápou, musím hráče z něčeho platit. Taková je situace,“ vysvětloval útočník.

Ilustrovat se to dá na příkladu 21letého Alberta Michnáče, který zkoušel prorazit ve Spartě, ale v září ještě neuspěl. Podle zákulisních informací měla Sparta Michnáče nabídnout Kladnu, to ale s díky odmítlo - zřejmě právě kvůli financím. Michnáč tak putoval do Varů, kde zatím dělá spíše náhradníka.

Když pak Kladno přivedlo brankáře Denise Godlu ze Slovenska, šlo už o vážnou situaci. Takovou posilu nutně potřebovalo.

Středočeský klub dál hledá posily. Rozhlíží se ale spíš v první lize. „Že bys hotový hokejisty trhal někde na stromě, to asi těžko. Když už někdo existuje, tak bere plat, který my si nemůžeme dovolit. Ale někdy máš štěstí i z té druhé soutěže. Věřím, že někoho najdeme. Protože tam nejsou špatní hokejisti, někdy akorát nedostali příležitost a my ji dáváme,“ rozpovídal se Jágr.

Nováčkovi soutěže se nedá upřít bojovnost, energie ani chuť vyhrávat. „Jenže děláme kraviny a vlastníma blbostma se položíme,“ mrzelo už v neděli obránce Michala Barinku.

V úterý proti Hradci, který nastoupil doma poprvé od nástupu trenéra Vladimíra Růžičky, z toho byl alespoň bod z prodloužení. „Jsem smutný, že jsme tady dva body nechali. Škoda. Ale nemůžu týmu nic upřít, jde spíš o naši nevyzrálost,“ hodnotil Jágr.

Dál jeho tým čekají Karlovy Vary (v pátek doma), v neděli jede do Vítkovic.