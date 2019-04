Eratovi se smolně sekl puk. Musíme se poučit, zavelel Štencel z Komety

Liberec vede v sérii 2:1 díky momentu ze 46. minuty, kdy z úniku skóroval Vlach. Kde udělala Kometa chybu?

Trošku jsme pokazili rozjetí. Nakupila se při tom seskupení nějaká chyba, bohužel z toho padl gól. Ale měli jsme šedesát minut na to, abychom dali o gól víc, jedna chyba zápas nedělá. Bohužel už jsme na ni nedokázali odpovědět.

Neměl Liberec vaše přesilovky přečtené?

Martin Erat to měl hodně těžké, vystoupili proti němu, dokonce se mu tam sekl puk, bohužel to byla smůla. Musíme se z toho poučit, hodit to za hlavu, stalo se a v pondělí máme před sebou další zápas. Co bylo, to bylo, teď se musíme soustředit na další utkání.

Kometě se nepodařil ani začátek, inkasovali jste doma po minutě. Co se tam přihodilo?

To se doma, hlavně na začátku utkání, nesmí stávat. Začalo to už u mě na modré čáře, špatně jsem to vyhodnotil, měl jsem hrát puk spíše dolů. Nakupily se chyby na sebe.

Vnímali jste, že jako domácí musíte víc tvořit a diktovat tempo?

Je možné, že strategie je trošku jiná, na druhou stranu my pořád chceme hrát stejný hokej. A je jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku. Tady nás samozřejmě tlačí fanoušci, optický klam vyznívá trošku více pro nás, ale my musíme zápasy a jejich začátky zvládat mnohem lépe a poučit se do příštích utkání.

Marek Čiliak vykládal, že jste byli z úvodu ustrašení.

No, nebyli jsme to úplně my, první minuty nám nepatřily. Je to škoda, protože si myslím, že jsme teď měli být týmem, který si víc dovolí, víc bude tvořit, hlavně v začátku utkání, bohužel se tak nestalo. Musíme příště nastoupit v lepším tempu.



Před pondělním čtvrtým zápasem se nacházíte v situaci, kterou za poslední tři sezony neznáte. Prohráváte 1:2 v sérii. Co se bude dít?

Plán se pořád stejný, musí se vyhrát čtyři zápasy. Nám je jedno, jestli vyhrajeme 4:2 nebo 4:1, musíme udělat čtyři zápasy. Jak říkám, musíme se ponaučit z chyb, hodit tohle za hlavu a jít do dalších zápasů s čistou hlavou.

V základní části jste ve složitých chvílích dovedli zabrat. Cítíte, že máte sílu to zvládnout i v play off?

Zápasy jdou rychleji po sobě a je to trošku něco jiného. Ale ten tým je natolik silný, že tyhle situace zvládat umí. Věřím, že se semkneme, v pondělí vyrovnáme, potom pojedeme do Liberce a tam vyhrajeme.

Panika není na místě?

Tady jsou hráči, kteří toho mají spoustu za sebou. Když v zápase přijde tlak nebo krize, okamžitě se postaví a k týmu něco pronesou. Tým to zklidní a žádná panika tady není.