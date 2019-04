Loni baráž. Teď útočník Straka dře s Plzní o finále

Před minulou sezonou se vrátil po osmi letech v zámoří do mateřského klubu. Jenže Škoda ho v lednu poslala do Jihlavy výměnou za Tomáše Kubalíka. Nezahořkl, v létě s Plzní podepsal novou smlouvu. A v téhle sezoně ukazuje sílu.

Popravdě, jdou ty pocity vůbec srovnat?

Moc ne. V play off, i když se jede nadoraz, je to pořád radost z hokeje, ta převažuje. V baráži jsou to jen velké starosti a obrovský stres. Vidíte to na všech lidech, kteří se na zimáku pohybují, jak vás ta vidina sestupu obchází a stresujete se, jak to dopadne.

Navíc hrajete vůbec své první play off v české extralize, že?

Strašně si to užívám. Hrozně jsem se na to těšil, vždy jsem za Plzeň hrál play off naposledy v juniorce, to je snad deset let. Kvůli tomuhle dřete celý rok.

První dvě semifinále vám sedly náramně, z Třince jste si přivezli domů dvě výhry. Není to až nad plán, který jste si dali?

Nejeli jsme tam přece s tím, že když vyhrajeme jeden zápas, ten druhý už nemusíme. Chtěli jsme vyhrát oba. Povedlo se, což je pro nás skvělý výsledek. Ale určitě to nebylo nad plán.

3 body za gól a 2 asistence má teď na kontě po devíti zápasech v play off za Plzeň.



Myslíte, že vám trošku pomohla i náročná sedmizápasová série s Olomoucí ve čtvrtfinále?

Myslím, že jo. Ta série byla strašně těžká. Doteď si spousta lidí neuvědomuje, že oni hráli skvělý hokej. Dodnes slyším, že to bylo spíš o nás, že jsme to neukončili dřív. Jenže Olomouc hrála fantasticky a pro nás to bylo strašně těžké. Možná z toho teď těžíme.

Ve druhém utkání v Třinci jste byl na ledě před prvním gólem Gulaše. Vlastně jste celou akci v přesilové hře rozjížděl.

A šikovně jsem ztratil puk. Snažil jsem se ho zavézt a hodit na mantinel, jenže mě rychle zavřeli a puk mi vyjel za bruslemi. Naštěstí to dostal za mnou Venca (Nedorost) přímo na hokejku a pak už to vzali do ruky kluci, kteří to hrají trošku na jiné úrovni… (úsměv)

Kovář poslal Gulašovi před branku precizní přihrávku.

Já už jen čekal, co se stane. My tyhle věci od nich vidíme každý den na tréninku. A v Třinci to ukázali v obou zápasech.

Jsou zatím v sérii přesilovky rozhodující?

Asi jo. Dali jsme v nich více gólů než oni. V play off je hokej strašně vyrovnaný, hodně těsný a takové situace rozhodují. My teď musíme udělat všechno pro to, aby to tak zůstalo i v následujících dvou domácích zápasech.