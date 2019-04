Kdo vystřílí titul? Gulaš, Růžička, Kvapil? Zachránce Komety Mueller?

Při strhující koncovce druhé semifinálové bitvy v Liberci téměř neslezl z ledu. A když přece jen sedl na střídačku, za okamžik už zase přeskakoval mantinel.

Statistici i s prodloužením naměřili Muellerovi na ledě bezmála 29 minut, což je na útočníka extrémní cifra. A extrémní důvěra se vyplatila.

V čase 69:36 jeho pohotová bomba zařídila Kometě čtvrteční vítězství 3:2 a po něm třicetiletý kanonýr oddechoval: „Bude to ještě hodně náročné. Proto je důležité, že jsme dokázali sérii srovnat na 1:1.“

Další boje o finále se hrají v neděli a v pondělí v Brně.

A prohrávat před nimi s našlapaným Libercem 0:2? To by byl zrádný výmol na brněnské dálnici k titulu. Naděje na unikání třetí triumf v řadě přiživil Mueller.

Kometa Brno - Liberec Sledujte třetí semifinále v neděli od 17.00 online.

Ale vlastně kdo jiný?

Bývá zvykem, že v play off raketově stoupá icetime týmových opor - například liberecký bek Šmíd měl ve čtvrtek dokonce 32:58. Kanonýr Mueller si vysoké průměry držel už od základní části. „A nikdy nevypadá unaveně,“ žasne spoluhráč Tomáš Bartejs.

S parťáky Zaťovičem a Holíkem mění Mueller čas na ledě v body, vypracoval se do pozice, že dvouminutovou přesilovku stráví celou na ledě! Nikdo další takový v extralize není, podobné privilegium má v NHL snad jen bohatýr Ovečkin.

„Když má dost sil, tak chceme aby byl v obou přesilovkových lajnách,“ říká šéf a kouč Komety Libor Zábranský. „Nechceme, aby tam poletoval a jezdil bazény, když nám soupeř třikrát vyhodí puk k naší bráně. Chceme, aby si hledal prostory.“

Výběr místa. To je jedna z věcí, která rodáka z Minnesoty odlišuje. „Máme v extralize vynikající hráče, ale v tomhle je špička on,“ tvrdí Zábranský. „Je to dar, který se nedá naučit. Zabijácký instinkt.“

Přesně jako předvedl ve čtvrtek, kdy trefil Brnu semifinálový bod a jeho pátý zásah posunul mezi nejlepší střelce play off. „Liberečtí si na něho dávali pozor, ale stačilo, aby to jednou špatně rozebrali,“ říká hokejový expert Petr Ton. „A když to Mueller trefí, je to nechytatelná rána. Jako u Martina Růžičky,“ zmíní Ton extraligového kanonýra z Třince.

Střely jako Milan Nový

Mít one timera - jak v zámoří označují střelce, který svede pálit bez přípravy - je v bojích o titul zásadní předpoklad pro zlaté plány.

Plzeň tlačí do finále kapitán Milan Gulaš, který těží z pasů Jana Kováře. Plzeňský vyzyvatel z Třince, jenž bude dohánět manko 0:2 na zápasy, spoléhá právě na Růžičku. Třiatřicetiletý šutér střelecký um pravidelně mezi sezonami zdokonaluje na kempech v Montrealu.

Plzeň - Třinec Třetí semifinále sledujte v neděli od 15.00 online.

„Není to jen o tom, že bych na ledě jen střílel,“ říkal. „Snažím se trefovat určité prostory. Pamatuju si, co říkal Milan Nový. I on měl tři místa, kam střílel stabilně,“ přibližoval v průběhu play off. „Jsou to desítky, stovky, tisíce střel, jde o to, abyste si vše zautomatizovali a trefili dobře osm puků z deseti,“ přikývne někdejší střelec Ton, který byl podobně jako Gulaš nebo Růžička pravák.

Snad jen Liberci chybí ryzí střelec. Na levém křídle se však ukrývá kreativní pravák Marek Kvapil, v základní části patřili Bílí Tygři mezi nejofenzivnější mančafty, svoji sílu rozmisťují mezi víc útoků.

Teď musí napínat drápy kvůli Muellerovi, který se může zařadit mezi ofenzivní stálice nejvyšší soutěže. Po odchodu z NHL, což uspíšil Muellerův těžký otřes mozku, kočoval po Evropě. Hrál ve Švýcarsku, Švédsku a naposled Rakousku.

Od podzimu válí v Česku, víc gólů v základní části nasázel jen Gulaš s Kvapilem. I proto v lednu americká posila podepsala s Kometou nový tříletý kontrakt. „Majitele si musel získat. Dlouho tam nebyl hráč, na kterém by tak stavěl,“ říká Ton.

Mueller si v play off střihne i oslabení. A když se stočí řeč pryč od hokeje, rád mluví o pohodovém žití v Brně. Našel si oblíbené podniky, do haly jezdí tramvají, syn hraje za přípravku Komety. Další titul by pohodu jistě zvýraznil.