Třinecký bek Jaroměřský: Věřím, že mladoboleslavské šikuly ulovíme

„V Mladé Boleslavi mám skoro veškeré příbuzenstvo. I žena je odtamtud. Nejbližší rodina ale pochopitelně přeje nám. Mám tam i kamarády, z nichž někteří fandí Boleslavi. Budu však rád, když teď budou zklamaní a vyhrajeme my.“

Třinec - Boleslav Sobota 15.00 online

Odmítl, že by z nadcházejícího souboje byl nervózní. „Strašně dlouho tam už nežiju,“ připomněl, že extraligu dosud hrál úplně někde jinde – v Olomouci, kde byl od roku 2013, než loni přestoupil do Třince.



Jak uvedl, jeho život se od juniorských let ubíral úplně jiným směrem než mladoboleslavským.

„Takže z toho našeho souboje nijak nervózní nejsem. Když chceme pomýšlet na titul, musíme porazit kohokoliv. Boleslav má kvalitu, ale my také. Moc se těším, protože ještě nikdy jsem se tak daleko nedostal.“

Přesto, je v kádru Mladé Boleslavi někdo, koho pamatujete z juniorského celku?

Myslím, že z té doby už nikdo ani pořádně hokej nehraje (usmívá se). Z nikým z těch chlapců jsem nehrál, ani je blíže neznám. Jiné to je, když v sezoně nastupujeme proti Olomouci, kde znám drtivou většinu kluků. Boleslav pro mě není žádné pouto.

V Mladé Boleslavi působil Milan Mikulík, který je v současné době ve Frýdku-Místku, což je partnerský týmu Ocelářů. Jeho pamatujete?

Tuším, že Milan tam byl v době, kdy jsem byl v Boleslavi junior. Už je to dávno. Nekoukám se na to, co bylo, zajímá mě, co bude. Na to se snažím připravit.

Proč jste vůbec z Mladé Boleslavi odešel?

To není potřeba komentovat, ale jsme v pohodě. Doufám, že mezi námi není žádná zášť. Kdoví, třeba se ještě... Cesty jsou různé. Uvidíme, co bude dál. Teď se ale chystám na to, že je chceme porazit.

Takže jaký je Mladá Boleslav soupeř?

Víme, jak hrají a podle toho se chystáme. Předpokládám, že to bude bruslivý a atraktivní hokej. Doufám, že s dobrým koncem pro nás.

V čem je síla protivníka?

Boleslavští jsou nebezpeční v protiútocích, v mrštnosti, šikovnosti. My se však jako vždy musíme soustředit na náš výkon. V každém týmu najdete kvalitní hráče. Ve čtvrtfinále proti Brnu jsme chytali nějaké jejich šikuly, teď zase budeme honit jiné. Věřím, že je ulovíme a nepustíme. Musíme respektovat sílu každého soupeře. Bude to hlavně o naší hře.

S Brnem jste před čtvrtfinálovou sérii měli bilanci ze základní části 4:0 na zápasy. S Mladou Boleslaví jste na tom přesně opačně. Máte to v hlavě?Nemůžu mluvit za ostatní, ale u mě to roli nehraje. Začínáme od nuly, co bylo předtím, se maže. Z porážek se můžeme poučit, ale dosavadní bilance rozhodovat nebude. Začíná nový boj, jsme na stejné startovní čáře. A kdo doběhne do cíle dříve, se dozvíme v nejbližších dnech.