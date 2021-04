Myslel jsem, že to bude chřipečka. Třinecký Špaček o covidu i sebevědomí střelce

„Nečeká nás nic snadného, hrají jednoduchý hokej, hodně bruslí, jsou nepříjemní, napadají vás,“ popsal Michael Špaček nynějšího protivníka. „Nezbude nám nic jiného, než se připravit stejně dobře jako na Brno a věřit, že to zvládneme.“



Jak moc vás ovlivnil covid, s nímž jste se vrátil z minulého reprezentačního srazu?

Po pravdě, myslel jsem si, že to bude jenom taková chřipečka, ale měl jsem těžší průběh. Nechci se na to vymlouvat, ale nebylo lehké se vrátit. Trvalo mi týden, deset dní než jsem se cítil lépe. Teď už jsem v pohodě a plné formě.

V čem byl pro vás ten návrat náročnější?

Furt jsem byl unavený, nic pěkného to pro mě nebylo.

Pro vás to je druhé extraligové play off. Poprvé jste ho okusil v sedmnácti letech s Pardubicemi v roce 2015. Jak na to vzpomínáte?

Moc si to nepamatuju, přece jenom jsem byl mladý kluk a moc jsem toho ani nenahrál. Byl jsem na ledě třeba dvakrát za třetinu. Teď je to trošku jiné. Ale vzpomínám rád. Je dobré, když tak mladý hráč dostane příležitost zahrát si play off.



Byla to tehdy vaše průlomová sezona? Kromě startů v extralize jste byl na mistrovství věta hráčů do osmnácti let, byl jste draftovaný a zamířil do zámoří.

Byla to důležitá sezona. Dá se říct, že to pro mě byl zlomový rok.



Na tehdejším světovém šampionátu jste hrál v lajně s Liborem Hájkem, Jakubem Zbořilem, Pavlem Zachou a Davidem Kašem...

...Jé, to si už ani nepamatuju. Ale jo, my jsme ten ročník měli dobrý a je to vidět...



...Všichni ti kluci jsou v NHL.

Je to tak. Škoda, že jsme na tom mistrovství neudělali nějaký úspěch. Obhajovali jsme stříbro, ale další placku jsme nezískali.



Čím to, že vám to v NHL nevyšlo, byť vás draftoval Winnipeg Jets?

Těžko říct, každý hráč má jinou cestu. Každá organizace je jiná. Tři roky na farmě jsem odehrál celkem dobře. Ten třetí rok mě povolali nahoru, ale příležitost zahrát si NHL jsem bohužel nedostal. Ale život jde dál.



Je pro vás NHL nadále cíl?

Momentálně na to nemyslím. Dveře jsem si tam určitě nezavřel, ale soustředím se na Třinec, abychom došli co nejdál, abychom uspěli. Tak mám nyní nastavenou hlavu.



Určitě by vám ale případný titul s Třincem a starty v reprezentaci mohly pomoci k další cestě do zámoří, ne?

Vážně teď nemyslím na nic jiného než na Třinec a na semifinále. Co bude pak, nedokážu říct. Rozhodně jsem si ale při návratu do extraligy (v lednu přišel z finské Tappary Tampere) přál být v týmu, který má ambice hrát, co nejdéle.



Český útočník Michael Špaček brání puk před Rusem Danillem Čajkou.

Brnu jste ve čtvrtfinále ve čtyřech zápasech nastříleli dvacet gólů. Bude náročné potvrdit střeleckou formu proti Mladé Boleslavi?

Byli jsme rádi, že nám to takhle napadalo, ale je jedno, jestli vyhrajete pět nula, nebo tři dva. Důležité je dát o gól víc, výhra. Bylo by ale super, kdyby se nás forma držela co nejdéle a měli jsme střeleckou pohodu.



Vy jste u šesti gólů asistoval, ale sám jste žádný nedal.

Dobře... Góla jsem sice nedal, ale důležité je vyhrát zápas a je jedno, kdo góly nastřílí.



Přesto, neublíží to vašemu sebevědomí?

Je fakt, že každému vstřelený gól psychicky pomůže. Já doufám, věřím, že už brzy mužstvu střelecky pomůžu taky.