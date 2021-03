Bojujeme jeden za druhého, raduje se třinecký brankář Kacetl

Třinečtí porazili Brno 4:0 na zápasy a v semifinále je čeká Mladá Boleslav.

„Hlavně v prvním utkání, ale i ve druhém, měla Kometa nějaké šance, které Ondra zlikvidoval,“ ocenil brankáře třinecký trenér Václav Varaďa. „Působil jistě, dobře pracuje s hokejkou a jen bych si přál, aby mu to tak šlo dál. Jeho výkony jsou vzpruhou i pro ostatní hráče, když vidí, že se něco nepovede a brankář to napraví. Spoluhráči mu to vraceli obětavou hrou. A to je důvod, proč jsme šli v sérii dál.“

Kacetl se pro play off stal jedničkou i proto, že Jakub Štěpánek před startem série onemocněl.

„Mám obrovskou radost, že jsme čtvrtfinále zvládli za čtyři zápasy. Teď máme čas si odpočinout. Potěšil mě výkon celého mužstva, jak jsme jeden druhému pomáhali, jaké máme bojovníky v týmu. Byla tam i nějaká zranění, ale všichni se otřepali.“

Je pro vás obzvlášť cenné vyřadit Brno, kde jste sezonu začínal až jako třetí z gólmanů?

Máte pravdu, že jsem se tam nevešel do kádru. Tak to bylo. Je to osud. Byl jsem rád za šanci, kterou jsem potom dostal v Přerově. A když jsem měl výsledky, podařilo se mi dostat do Třince. Tam to chvilku nebylo ideální, ale nyní mohu chytat v play off. Kluci mi hodně pomohli.

A to Brno?

Abych řekl pravdu, bylo mi jedno, jestli to je Brno, nebo někdo jiný. Hlavně jsem chtěl postoupit.

Pomohly vám zkušenosti z dřívějších tréninků v Kometě?

Těžko říct. Může to být výhoda, že kluky znám, ale stejné to je i pro ně. Takže spíš ne. Spíš jsem těžil z přípravy na každého soupeře, kdo jak řeší nájezdy a podobně.

Play off chytáte po pěti letech. Jsou to větší nervy než třeba v baráži, kterou jste zažil s Pardubicemi v roce 2019?

Nervy v baráži byly taky, obojí je náročné. Snažil jsem se od toho oprostit, věřit sám sobě, co dokážu, že můžu klukům pomoct. A věřit, že i oni pomůžou mně. Je to play off, bojujeme jeden za druhého.

Proti Brnu jste předvedl několik skvělých zákroků. Ve druhém utkání jste lapačkou zastavil střelu Žaťoviče do prázdné branky. Jak moc vám to psychicky pomohlo?

Samozřejmě že to trošku zvedne sebevědomí. Moje i týmu. Kluci aspoň vědí, že někdy neprojde do branky ani skoro jasný gól. Pro brankáře je tohle super, potřeboval jsem nějaký takový zákrok.

Po skončení série jste si s protivníky podali ruce. Co vám říkali?

Nic zvláštního, nic speciálního. Všem nám popřáli, ať vyhrajeme, že jsme hráli dobře.

Proti Brnu vám kryl záda brankář David Honzík. Jak vidíte svou pozici, až se uzdraví Jakub Štěpánek?

O tom, kdo bude v brance, rozhoduje trenér a naše výkony. Chci samozřejmě dál chytat, ale nezáleží to na mně.

V semifinále vás čeká Mladá Boleslav. Jaký to bude soupeř?

Musíme se připravit na dalšího soupeře. Nic jiného. A jít zápas od zápasu, abychom sérii vyhráli. Kdo stojí proti nám, to je jedno.