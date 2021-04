Kovařčíci se těší na kamaráda Ciencialu. Semifinále Třinec vs. Boleslav začíná

Zatímco Kovařčík s bratrem Michalem zůstali v třineckém klubu, Cienciala zamířil do Mladé Boleslavi. Nyní je čeká dosud nejvypjatější vzájemný souboj. Jejich týmy se utkají v semifinále extraligy. Série na čtyři výhry začíná dnes (15.00) a v neděli (17.00) ve Werk Aréně.

„Bude to zajímavé. Teď nebudeme kamarádi,“ usmál se Michal Kovařčík. „S Davidem se známe strašně dlouho, jsme dobří kamarádi, takže se docela dost těším,“ dodal Ondřej. „Sledoval jsem, jak se mu letos daří, má super sezonu. Přeji mu, ale doufám, že proti nám mu to tolik nepůjde.“

Připustil, že nadcházející boj o finále spolu už probírali.

„Něco jsme si napsali. Ale nejvíce se těšíme, až se sejdeme po sezoně, protože jsme se dlouho neviděli. Nějaké špičkování určitě bude, i když v zápasech na nějaké kamarádství není čas. To až po sérii.“

Ondřej Kovařčík na Ciencialovi oceňuje jeho střelu. „Je výborný do kombinace, umí nahrát a skvěle se pohybovat. Dobrý je na buly. Trochu horší je jeho obranná hra, tam bychom ho mohli udělat...“

Cienciala svým odchodem do Mladé Boleslavi bratry Kovařčíky, s nimiž často hrával v jednom útoku, nijak nenaštval. „Chtěl zkusit něco jiného, už byl v Třinci hodně dlouho a asi cítil, že se potřebuje někam posunout. Vypadá to, že mu to prospělo, protože letos se mu fakt daří. Uvidíme, zda se někdy vrátí nebo jestli si spolu ještě někdy zahrajeme,“ podotkl Ondřej Kovařčík.

Ve čtvrtfinále s Kometou Brno nastoupil až v posledním duelu, jelikož ho přibrzdil covid-19. „Odehrál jsem několik minut, takže se do toho musím dostat. Klukům se teď daří, takže je na trenérovi kdy mě nasadí,“ uvedl.

Takže nebude trpět byť by byl v sestavě až jako třináctý útočník?

„Tak to někdy je,“ odpověděl Michal Kovařčík. „Klukům držím palce, aby se jim dařilo i v dalších zápasech.“ Mladá Boleslav a Třinec prošly do semifinále bez porážky.

„Mladá Boleslav mě celkem překvapila, jak si poradila s Pardubicemi, protože mi přišly rozehrané a vypadaly fakt dobře,“ řekl Ondřej Kovařčík. „Ale více mě překvapilo, jak Mladá Boleslav hrála výborně. Má skvělý tým, dobrou fazónu, daří se jim. Hrají rychlý, přímočarý hokej. Dobří jsou v útočném pásmu. Ale my se na ně připravíme.“

Oceláři se musejí nachystat o to pečlivěji, že s Mladou Boleslaví v této sezoně všechny dosavadní čtyři duely prohráli.

„Play off je jiná soutěž, ale musíme se z těch zápasů určitě poučit,“ upozornil Ondřej Kovařčík. „Všechny ty zápasy jsme prohráli o gól. Tuším, že i nynější série bude vyrovnaná. Rozhodně se nedíváme na to, že jsme s nimi čtyřikrát prohráli, že by se nám na ně nedařilo. Jen to ukazuje, jak mají skvělý tým.“