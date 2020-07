Třinecký bek Jaroměřský: Těším se, až budeme zvedat poháry nad hlavu

Jan Jaroměřský, rodák z Turnova, prošel juniorkami Liberce a Mladé Boleslavi. Po letech v první lize se v Olomouci vyšvihl mezi elitní extraligové obránce.



„V Olomouci jsem byl šťastný, ale přál jsem si posunout se do top klubu, který má nejvyšší ambice,“ komentoval jednatřicetiletý obránce změnu klubu.

Třinec nebyl jediný, kdo o něj stál. „Zaskočilo mě, kolik jich bylo, ale nad Třincem jsem moc dlouho neváhal,“ podotkl. Dodal, že velkou roli sehrálo, že o něj stál trenér Václav Varaďa. „Důvěra kouče je pro mě hodně důležitá.“

Tvrdí, že ho nepřestává udivovat, jak v klubu vše funguje. „Přišel jsem s nějakým očekáváním, jak to bude vypadat, ale realita všechno předčila. Fakt je to tu skvělé.“

Co konkrétně vás překvapilo?

(směje se) Ta profesionalita. Nebyl jsme na to úplně zvyklý. Neříkám, že v Olomouci to bylo špatné, ale tady je to sakra jiné.

V čem?

Nechci jít do detailů, ale v klubu je vše na hodně vysoké úrovni.

S jakými představami jste vůbec do Třince šel?

Že tenhle tým bude mít ty nejvyšší ambice v soutěži. A jak vidím, tak se to naplňuje, a to je jen dobře.

Už jste se zabydlel?

Jsem v Třinci od začátku června, takže času bylo dost. S klukama jsem absolvoval letní část přípravy, takže jsem jich spoustu poznal. Je mi tady opravdu dobře. Doufám, že se to podepíše i na mých výkonech. Každým tréninkem je to lepší, i když se ještě cítím trochu dřevěný.

Tento týden jste rozjeli přípravu na ledě. Po jaké době jste se na něj po předčasném konci minulé sezony dostal?

Měli jsme štěstí, že jsme si tady dojednali nějaký led už minulý týden, takže jsme do toho vklouzli připraveni. Ale začátky jsou vždycky těžké, to vám řekne asi každý. Už je to dlouho, co sezona skončila. Pro mě to byl asi čtvrtý led.

Jak velká je konkurence v třinecké obraně?

Neberu spoluhráče jako konkurenty. Jsou to kluci z týmu. Budu předvádět to nejlepší, co ve mně je, a věřit, že si místo v sestavě vybojuji.

Byl jste na kondičním soustředění v Nízkých Tatrách. Jaké bylo?

Užil jsem si ho. Nebyl jsem na soustředění asi šest let, protože v posledních letech jsme na ně v Olomouci nejezdívali. Chata byla hezká, i zázemí. Dost se trénovalo, což musí být.

Trenér Varaďa je pověstný nároky na fyzickou kondici. Poznal jste to?Překvapilo mě, jak byla letní příprava těžká. Nebo překvapilo... Musí to tak být. K hokeji to patří, a co nabereme teď, tak z toho budeme dál čerpat.

Václav Varaďa do přípravy zařadil i netradiční cviky. Třeba nošení těžké klády do prudkého kopce. Co jste tomu říkal?

Pro mě bylo všechno nové. A takové zpestření bylo super. Bavil mě i výstup na Chopok. Nečekal jsem, že bude tak náročný. Nebylo to však jen o dřině, ale i o tom, že se spoluhráči trávíte celý týden a trochu více se poznáte. Jsem v Třinci nový, takže jsem nevěděl, co čekat. Byl jsem trochu nervózní. Nikdy není úplně jasné, že bude všechno v pohodě. Ale cítím se tu výborně. Do haly chodím rád, což je základ všeho – nejen ve sportu.

Připravili si spoluhráči pro vás něco na uvítanou?

Zatím naštěstí ne. Doufám, že teď na mě nevybafnou.... Ale třeba ještě něco přijde.

Říkáte, že se vám líbil výstup na Chopok. Máte rád hory?

To ani ne, nikdy jsem nešel s holemi po sjezdovce, tím ostrým terénem. Ale samozřejmě ten výhled je pak hezký.

V okolí Třince jsou také pěkné kopce. Třeba Javorový. Vyrazíte do Beskyd?

Jasně, máme to s rodinou v plánu. Ale že bych si s holemi vyběhl, neplánuji. Krajina je tady hezká, což mě také překvapilo. Někdo říká, že Třinec je poznamenaný železárnami, ale okolí je pěkné. Bydlíme v hezké části, z baráčku koukáme na hory.

V Olomouci jste patřil mezi vtipálky. Budete jím i v třinecké kabině?

Nevím, jestli jsem byl vtipálek, ale budu pořád stejný. Nemám důvod být jiný jen proto, že jsem se dostal do Třince. Věřím, že jsem stejný jako předtím.

Takže určitě neslevíte ze své obětavosti, padání do střel. Ostatně v minulé sezoně jste v hodnocení Radegast indexu byl mezi extraligovými obránci druhý.

To k mé hře patří a měli by to dělat všichni. Nějaká zodpovědnost nebo obětavost pro tým musí být na ledě vidět. Na tom nehodlám nic měnit. Chci, abychom vyhrávali, a těším se, že budeme zvedat poháry nad hlavu.

Takže už aby zmizel koronavir a sezona začala..

To nikdo v tuto chvíli neví. Nikdo se však nechceme trápit v nějakých karanténách nebo nosit roušky. Ale musíme se s tím vyrovnat.

První zápasy vás čekají začátkem srpna v letním poháru. Baví vás zápasy, když je venku vedro?

V Olomouci byla v horkých dnech na ledě mlha, tady to bude v pohodě. (směje se) Doufejme, že všechno začne, protože pohárová soutěž mi přijde jako skvělý nápad. Těžko říct, jak moc lidí si to užije přímo na stadionu, ale bude to sledované, bude to mít náboj. První zápasy budou samozřejmě těžké, ale já se na ně těším jako na každý zápas, trénink nebo na každý den, kdy jdu do haly.