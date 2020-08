Třinecký brankář Štěpánek před letním pohárem: V zápasech se kondice honí lépe

„Soupeře známe. Soutěž odehrajeme na tři útoky, takže pro nás bude mít i kondiční ráz,“ řekl třinecký trenér Václav Varaďa. „Vyzkoušíme spoustu hráčů, kteří jsou tady na try-outu a které potřebujeme vidět. Přesto věřím, že ze skupiny postoupíme dál.“



Z každé ze čtyř skupin projdou do play off, které se bude hrát doma a venku, první dva celky. Finále bude 15. a 22. září. Vítěz poháru získá prémii jeden milion korun, druhý tým pět set tisíc korun.

„Jsou to v podstatě přátelské letní zápasy,“ uvedl třinecký brankář Jakub Štěpánek. „Pro všechny to budou první duely sezony, navíc po dlouhé době. Bude to takový typický letní hokej. Zpočátku se spoustou nepřesností, ale budou to utkání. Vždy je lepší hrát než jen trénovat, protože i kondice se v zápasech honí lépe.“

Program zápasů Generali Česká Cup 1. kolo (4. srpna)

Třinec – Přerov 17.00

Zlín – Vítkovice 17.30 2. kolo (6. srpna) Vítkovice – Třinec 17.30

3. kolo (11. srpna) Třinec – Zlín 17.00

Přerov – Vítkovice 18.00 4. kolo (13. srpna) Zlín – Třinec 17.30

Vítkovice – Přerov 17.30 5. kolo (18. srpna) Vítkovice – Zlín 17.30

Přerov – Třinec 18.00 6. kolo (20. srpna) Třinec – Vítkovice 17.00



Útočník Ocelářů Petr Vrána říká, že hrát v létě soutěž bude změna. „Přece jen to o něco jde, i když všichni to využijí v rámci své přípravy,“ podotkl Vrána. „A zajímavé bude i to, že se podíváme na stadion, na němž se extraliga nehrává.“ Tím myslel Přerov.

Přestože Třinečtí stále ještě některé možné posily zkoušejí, trenér Varaďa věří, že tým bude dostatečně silný na to, aby zase hrál o nejvyšší příčky. „Uvažujeme o posílení na některých postech, kde potřebujeme větší konkurenci a hráče, kteří nás potáhnou,“ řekl kouč. Leč o jaké pozice jde, neprozradil.

Zatím jsou jisté příchody obránce Jana Jaroměřského z Olomouce a útočníků Miloše Romana z Vancouver Giants, ze zámořské juniorské soutěže WHL, Daniela Kurovského z Vítkovic a Radka Veselého z Havířova. A do kádru se vrátili gólman Nick Malík ze Soo Greyhounds a zadák Patrik Husák z Poruby.

Jak Václav Varaďa vidí nové tváře? „Miloše znám. Jsem moc rád, že chce u nás pokračovat,“ zmínil dvacetiletého slovenského útočníka Romana.

„Očekávám od něj mladický drive. Je to v podstatě náš kluk, trénoval jsem ho dva roky v třinecké juniorce. Věřím, že to pro něho bude další posun v kariéře a že nebude končit tímto angažmá u nás, že půjde dál.“

O Jaroměřského měli Třinečtí velký zájem. „V podstatě v každém utkání za Olomouc hrál proti nám velmi dobře,“ řekl Varaďa. „Ne že by se na nás specializoval, ale prostě je to hotový hokejista s týmovým projevem. Věřím tomu, že mu to tady sedne a zůstane u nás dlouho. Má nový náboj do kariéry, jedná se o třicetiletého kluka, který není žádným nováčkem. Věřím, že se o své místo porve a odehraje za nás spoustu dobrých zápasů.“

Trenér Varaďa přiznal, že pokud jde o Daniela Kurovského, tak toho lanařil už kdysi. „Když jsem vedl juniorský tým Ocelářů,“ připomněl.



„V té době se rozhodl pro přestup do Vítkovic. Vidím v něm velký potenciál stát se nejméně extraligovým hráčem. V minulém roce měl těžké zranění, ale věřím, že nám má co nabídnout.“

A co Radek Veselý? „Stejně jako ostatní kluci má šanci. Sestava není nafukovací, ale určitě se o místo porve,“ odpověděl Václav Varaďa.

Brankářskou dvojici tvoří zkušený Jakub Štěpánek a talentovaný Nick Malík. V záloze jsou Lukáš Daneček z partnerského Frýdku-Místku a nadějný Tomáš Suchánek. Malík a Suchánek by navíc mohli odejít do zámoří.

„Pokud budeme cítit, že potřebujeme na gólmanském postu pomoct, tak se po nějakém posílení podíváme,“ prohlásil Václav Varaďa.