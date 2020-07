Píšu, hokeji to pomůže. Varaďa o strádání mládeže i mrzutém konci u reprezentace

, aktualizováno

Když dcerky usnou a na kutě jde i manželka, přichází jeho čas. Václav Varaďa zapne počítač a píše. O zážitcích z hráčské kariéry i historkách z NHL, o trenérských zkušenostech a pohledu na hokej v Česku. Články už přes půl roku zveřejňuje na svém blogu. „Cítím, že tady není jednotný směr. Chci ukázat, jak to dělám já. Nechci si to nechat pro sebe,“ říká hokejový psavec. „A strašně mě to naplňuje!“