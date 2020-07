Třinecký útočník Vrána: Člověk nemůže říct, kdy liga opravdu začne

Kdy to bylo?

V červnu, takže jsem ani nebyl na kondičním soustředění v Nízkých Tatrách. Řekl jsem si, že to tak bude lepší, než abych případně někoho ohrozil.

Takže jste měl individuální přípravu?

Ano. Nastartovali jsme ji všichni, už když vše kolem koronaviru vypuklo. Dělali jsme vše pro to, abychom mohli trénovat i doma. Tam jsem trénoval asi první měsíc a půl. Měl jsem i nějaké vybavení, které jsem si za ty roky nakoupil, takže jsem toho využil. A když opatření povolila, začal jsem normálně chodit cvičit i ven.

Koronavirus stále nemizí. Věříte, že nová sezona začne?

To je otázka asi na někoho nahoře, na hygienu. Uvidíme, ale doufám, že se to nějakým způsobem uklidní. Důležité je, aby se situace hlídala a nic velkého se už nestalo.

Pořád jste však v takové nejistotě, že?

Je to takové... Člověk si tak jako vždycky opravdu nemůže říct, oukej osmnáctého září začínáme extraligu, ať se děje, co se děje. Může se stát, že začátek se posune, ale nevím. My se však budeme chystat na daný start sezony a reagovat až případně podle toho, zda se situace změní.

Co říkáte změnám v třineckém kádru? Mimo jiné odešli zkušení útočníci Martin Adamský a Jiří Polanský a přišli převážně mladí hráči.

Je škoda, že Áda s Poldou odešli. Jsou to velké osobnosti. Kluci tady toho odvedli hodně a nebude úplně jednoduché je nahradit. Bohužel taková je situace. Časem to muselo přijít. Mladí kluci ale mají možnost ukázat se. Určitě dostanou prostor. Zase to bude příležitost pro další generace.