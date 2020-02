Pomohl nám rychlý gól, lebedil si po sparťanské demolici Vrána

Co jste změnili, že jste najednou dali v početní převaze tři góly?

V minulých zápasech nám přesilovky drhly, takže jsme se vrátili k nějakým původním věcem. Řekli jsme si, že musíme hru zjednodušit, dostat více kotoučů na branku, a to se nám podařilo. První gól byl po dorážce, druhý po křižné přihrávce po odraženém puku do prázdné brány. Přesilovky nám pomohly, abychom získali trochu klid a odskočili.

Sami jste ale měli hodně vyloučených. Jak těžké bylo zvládnout první polovinu druhé třetiny, v níž jste hráli téměř stále v oslabení?

To jsme za stavu 2:0 dostali Spartu do hry. V oslabení se někteří kluci nedostanou na led a naše hra tomu odpovídala. Nebyli jsme tolik na kotouči, sparťané najednou měli chuť, dostali nohy pod sebe, ale podržel nás Kuba Štěpánek, měl hodně výborných zákroků.

Sparta přijela s novou trenérskou dvojicí. Neměli jste obavy, že ji změna může nakopnout?

Někdy to tak bývá, že v prvním zápase se kluci vyhecují. Zvládli jsme ale začátek, dali jsme rychle gól v přesilovce. A když Sparta kvůli našim vyloučením byla v tlaku těch prvních deset patnáct minut druhé třetiny, ustáli jsme to a zase jsme odskočili v přesilovce.

Na střídačce soupeře byli Jaroslav Hlinka a Petr Ton, které dobře znáte jako hráče. Nebyli by při přesilovkách Sparty platnější na ledě?

(Směje se) Víme, že to byli hráči nejvyšší kvality. Asi by jim pomohli, když nebyli schopni využít žádnou přesilovku, ale kdo ví, jestli se ještě udržují, zda chodí na led.