Třinec udržel opory, s dalšími hokejisty jedná o nových smlouvách

Petr Kváča, Vladimír Roth, Jan Hladoník a Roman Szturc odešli poté, co jim skončily smlouvy. Ty vypršely také Lukáši Danečkovi, Jakubu Matyášovi, Martinu Adamskému, Jiřímu Polanskému a Wojtkovi Wolskému. „S nimi jednáme,“ řekl třinecký sportovní manažer Jan Peterek. „Stejné to je i v případě Lukáše Krajíčka a Štěpána Novotného, kteří přerušili kariéru.“

Zkušení osmatřicetiletí útočníci Polanský a Adamský by v případě, že se s Oceláři dohodnou na pokračování kontraktu, měli působit v partnerském prvoligovém Frýdku-Místku. „S oběma řešíme zapojení do naší organizace,“ uvedl Peterek. „Hlavní je tady rozpočet a role daného hokejisty. Je těžké mít v týmu všechny hráče, jež bychom si přáli nebo by si to zasloužili.“

Peterek nabídl novou smlouvu Wojtkovi Wolskému. „Víme o sobě. Jeho původní nároky byly velmi vysoké už v době, kdy jsme nevěděli, že budeme mít nižší rozpočet, takže uvidíme.“

Pokud jde o odchody, Peterka mrzí, že tým přišel o brankáře Petra Kváču, který zamířil do Liberce, a útočníka Jana Hladonika. „S nimi jsme počítali, chtěli jsme, aby u nás byli dlouho,“ řekl Jan Peterek. „Petr to mohl podobně jako Šimon Hrubec dotáhnout na reprezentační úroveň, ale s jeho agentem jsme se výrazně rozcházeli v délce nového kontraktu. V případě Honzy jsme na nabídku nedostali od agenta protinávrh. Sdělil nám, že se jeho budoucnost bude ubírat jiným směrem.“

Změny v sestavě klubu Oceláři Třinec Přišli

Jan Jaroměřský (obránce, z Olomouce)



Ondřej Raszka (brankář, z polského Jastrzebie) Odešli

Petr Kváča (brankář, do Liberce)



Vladimír Roth (obránce)



Jan Hladonik (útočník)



Roman Szturc (útočník)



(všem skončila smlouva) V jednání

Lukáš Daneček (brankář, konec smlouvy)



Lukáš Krajíček (obránce, přerušená kariéra)



Jakub Matyáš (obránce, konec smlouvy)



Martin Adamský (útočník, konec smlouvy)



Štěpán Novotný (útočník, přerušená kariéra)



Jiří Polanský (útočník, konec smlouvy)



Wojtek Wolski (útočník, konec smlouvy)

Pryč je i zkušený obránce Vladimír Roth. V Třinci byl s krátkým odskočením si do Novosibirsku osm sezon. „Odehrál parádní zápasy a pořád je to výborný obránce. Jen měl v minulých sezonách smůlu na zranění, takže změna prostředí mu možná pomůže. Všichni si ho budou už na věky pamatovat jako střelce poslední mistrovské branky,“ připomněl Peterek rok 2019.

Třineckou obranu posílil Jan Jaroměřský z Olomouce a po deseti letech se vrátil odchovanec, brankář Ondřej Raszka, který působil v Polsku, má tamější pas a hrál i za polskou reprezentaci. Raszka bude hrát převážně ve Frýdku-Místku.

Extraligovou jedničkou by měl být Jakub Štěpánek. A kdo k němu? „Máme naše mladé gólmany, věříme, že se ukážou,“ řekl Jan Peterek. „Ze zámoří se vrátil Nick Malík, ale půjde na draft, takže nevíme, jak to dopadne. Je tu Ondra Raszka a také Tomáš Suchánek, který je v ročníku 2003 jeden z nejlepších v republice.“