Hokejový Třinec prodloužil smlouvu s reprezentačním obráncem Musilem

„David Musil je výborný defenzivní obránce s dobrými parametry, hraje srdcem. O jeho platnosti pro tým vypovídá i vyjádření Milana Gulaše. Když se ho na loňském vyhlášení Hokejisty sezony ptali, proti komu se mu hraje nejhůře, odpověděl, že jednoznačně David Musil. To mluví za vše,“ řekl klubovému webu sportovní ředitel Třince Jan Peterek.

V uplynulém ročníku si připsal Musil ve 48 zápasech 12 bodů za jednu branku a 11 asistencí. Do Třince přišel v roce 2017 po osmiletém působení v Severní Americe. V extralize má na kontě 186 zápasů a 37 bodů za čtyři góly a 33 přihrávek. V první sezoně v dresu Ocelářů získal stříbro a loni mistrovský titul.

„Vytvořil se tady tým, který chce vyhrávat a má úspěchy. Líbí se mi, jak pracuje celá organizace a jaké máme zázemí. Vyhovuje mi také, že je Třinec menším městem a že je obklopen horami. Mám rád přírodu. Jsem tu celkově velmi spokojený, proto jsem se rozhodl zůstat,“ uvedl Musil, který má na kontě čtyři zápasy v NHL za Edmonton ze sezony 2014/15 a připsal si v nich dvě asistence.

Musil, který se představil loni na mistrovství světa v Bratislavě, je ceněný především za svou defenzivní práci. „Jsou hráči, kteří mají čuch na góly. Asi ho nemám. Samozřejmě chci pomáhat i v útoku a byl bych rád, kdybych dával více gólů. V této sezoně už jsem měl více šancí, jen mi to tam nepadalo. Možná je to i otázkou sebevědomí. Ale na druhou stranu, nejsem tady od střílení branek. Pro mě je klíčové, abychom vyhrávali jako tým. To se daří,“ prohlásil Musil.

Vnuka legendy Jaroslava Holíka potěšilo, že jde ve šlépějích dědy i otce a usadil se v národním týmu. „Je to i pro mě pěkná zpětná vazba. Musel jsem něco dělat dobře, když si mě vybrali do týmu a vložili do mě i během mistrovství světa tolik důvěry. Ale vždy je na čem pracovat, pořád to může být lepší,“ řekl Musil.

Rodáka z Calgary a odchovance Jihlavy mrzel předčasný konec sezony kvůli pandemii koronaviru. „Cítil jsem se i letos dobře a moc jsem se těšil na play off. Zamrzí, jak to skončilo, ale zdraví je důležitější,“ podotkl Musil.

Volno by radši trávil aktivně. „Pro mě je například dovolená i to, že vyrazíme s našima do Špindlu a tam jezdíme padesát šedesát kilometrů na kole. Anebo, když jsme se v Chorvatsku potápěli v moři a na pláži hráli volejbal. To je pro mě lepší regenerace než úplně vypnout a nic nedělat,“ vysvětlil.