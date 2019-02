Pomohlo mi i narození syna, říká zlínský střelec Šlahař

Hokejově jste také nahoře, že?

Musím to zaklepat. Jsem rád, že mi to párkrát spadlo do sítě a že jsem mohl pomoct týmu, abychom se zvedli a získali body, které potřebujeme do tabulky. Ale ono je jedno, kdo dá góly. Je důležité, že jsme vyhráli tři zápasy za sebou. Chceme v téhle šňůře pokračovat co nejdéle.

Jak těžké se bylo zvednout po špatném období, kdy jste prohráli devět z deseti utkání?

Jasně že to máte v hlavě. Člověk o tom přemýšlí, rozebíráme si to. Po Novém roce nebyla hra špatná, ale výsledky jsme bohužel neměli. Raději hrát hnusný hokej a zvítězit než hezký hokej a prohrát o gól. Teď se to zase přiklonilo na naši stranu. Když budeme trpěliví, tak budeme body zase získávat.

Včetně Zlína hraje o čtyři místa v předkole pět týmů, které dělí čtyři body. Co na to říkáte?

Jenom to dokazuje, jak je extraliga neskutečně vyrovnaná a že každý může porazit každého doma i venku.

Dnes hostíte Olomouc, jež má o dva body víc. Jaký čekáte zápas?

Zase to bude o jednom dvou gólech. Oba týmy mají dva velice kvalitní gólmany. Libor (Kašík) nás drží a my mu věříme, že to tady zavře.

Kašík v lednu nahradil Jakuba Sedláčka, který odešel do Sparty. Změnilo se něco?

Oba jsou velmi zkušení a kvalitní gólmani. Kaša měl začátek sezony těžký, ale už je na něm vidět i po psychické stránce, že obrovsky ožil s návratem do Zlína. Že si to moc užívá a chce dát mančaftu absolutně všechno. Na vítězstvích má do značné míry velký podíl on.

Forma se vrací i vám, že?

Cítím se dobře fyzicky i psychicky. Pomohlo mi i narození syna. Začalo se dařit, ještě než přišel na svět. Budu se snažit pohody využít, abych týmu jakýmkoliv způsobem pomohl.

Trenéři vás v prosinci na chvilku poslali do prvoligového Přerova. Jak jste to bral?

V žádném případě jsem se neurazil. Mám Přerov rád, zažil jsem tam loni krásnou sezonu. Vždycky se tam budu rád vracet. Byla reprezentační pauza a trenéři potřebovali na dva zápasy pomoct, tak jsme se domluvili. Bohužel jsem po návratu onemocněl, dostal antibiotika a vypadl z toho.