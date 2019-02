Zlomený nos Olomouc ve Zlíně trestala. Nefér faul, zlobil se kouč

„Faul Okála byl nesportovní, nekolegiální a nefér,“ mračil se olomoucký kouč Zdeněk Moták. „Úder na hlavu. Myslím, že Okál dostane ještě dva zápasy trest,“ odhaduje útočník kohoutů Zbyněk Irgl.

V deváté minutě za bezbrankového stavu uprostřed hřiště opravdu nepochopitelný zkrat.

Možná si Okál vybavil, jak ho Kolouch před šesti lety ještě v dresu Vítkovic nešetrně naremploval nezpevněného na mantinel. Ale to není polehčující okolnost. Ani to, že ve hře bylo hodně.

Základní část extraligy finišuje a soupeři z Moravy to mají k sobě blízko nejen na mapě, ale i v tabulce. Bojují o předkolo play off.

Sedmá Olomouc měla před derby 55 bodů, desátý Zlín na ni ztrácel dva body a má zápas k dobru. Po pátečním duelu se mu však přitížilo. Propásl vedení a důležitý domácí zápas prohrál s Hanáky 1:2.

Kohouti vyhráli teprve podruhé z posledních osmi kol a otřepali se z divoké porážky 6:7 po nájezdech z ledu Vítkovic. Zlín neuspěl po třech výhrách za sebou.

„Na jeden gól se nedá vyhrávat, můžeme si za to sami. Byla to hrozná nedisciplinovanost. Začal to zbytečný faul Okála,“ hromoval Hamrlík. Ano, nedisciplinovanost stála podrážděné a hádající se Berany body. Oba góly inkasovali v oslabení.

„Přišla třetí třetina a celá naše první pětka šla postupně ven,“ kroutil hlavou Hamrlík. „A naše přesilovky byly také šílené. Musíme poprosit extraligu, abychom je nedostávali. Fakt je nechceme, děkujeme, protože on je to horor,“ dodal ironicky.

Nejdřív Zlínské trestal ve 42. minutě centr Knotek a deset minut po něm sedmnáctým zásahem sezony odstřelovač Irgl. Předvedl šikovné ruce i dravost. S lehkostí projel do útočného pásma, zamíchal hokejkou, zbavil se beka a vystřelil zápěstím do tyče. Odražený puk chtěl rukavicí odhodit zadák Řezníček, ale trefil Irgla, který v pádu vrátil kotouč za sedícího gólmana Kašíka. „Jen jsem máchl hokejkou. Měl jsem kus štěstí,“ usmíval se.

„V zápase nás držel Kašík. Za stavu 1:0 jsme měli šance na odskočení, ale Olomouc pak využila dvě přesilovky a zaslouženě vyhrála,“ uznal Hamrlík. S tím Moták souhlasil: „Bylo to důležité utkání pro oba týmy, což zřejmě poznamenal začátek zápasu, ale my jsme podali zodpovědný a obětavý výkon.“