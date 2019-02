Plzeň doráží na nejlepší, čelo tabulky se vyrovnává. Pardubice neuspěly

Pardubice urvaly bod v domácím duelu s Karlovými Vary, kterým podlehly 2:3 v prodloužení. Olomouc se vítězstvím 2:1 ve Zlíně udržela ve středu tabulky - v opačném případě by byla až desátá.

V předešlých dnech se už odehrály duely Sparta - Kometa (1:4) a Chomutov - Třinec (0:4).

Plzeň - Litvínov 7:1

Plzeň vyhrála popáté za sebou, čtyřmi body za hattrick a asistenci zazářil kapitán Milan Gulaš. Právě on cestu k jasnému vítězství odstartoval výbornou individuální akcí, při níž se zbavil v úvodu beka a našel před brankou volného Kováře, jenž akci ještě vyšperkoval přihrávkou na Poura. Ten pálil bez přípravy přesně. Po změně stran Gulaš proměnil trestné střílení a když za necelou minutu přidal třetí gól Čerešňák, bylo rozhodnuto.



Ladislav Čihák (Plzeň): „Klíčový byl vstup do utkání. Musím pochválit tým za to, že jsme začátek zvládli. Dali jsme z toho gól. Ke konci první třetiny se hra vyrovnala. V kabině jsme si to řekli a začali jsme od druhé třetiny hrát znovu dobře. Byli jsme na puku, byli jsme důrazní a začali jsme dávat góly. Jsme za výsledek rádi, ale nepřeceňujeme to a jsme v klidu.“

Radim Skuhrovec (Litvínov): „Nedařilo se nám tak jako venku v Brně a Liberci. Neměli jsme pohyb a nebyli jsme důrazní. Ve všech atributech hry nás Plzeň od začátku do konce předčila. Když budeme sedět tak často na trestné lavici, těžko porazíme kohokoli. Chyběla nám tam samozřejmě touha po vítězství.“

Zlín - Olomouc 1:2

Hanáci vyhráli teprve podruhé z posledních osmi zápasů, Zlín neuspěl po třech výhrách za sebou. Přitom se dostal v utkání do vedení díky Hermanovi, jenž rychlým blafákem nedal šanci brankáři Lukášovi. Na začátku třetí třetiny však využil přesilovku Knotek a vítězný gól vsítil v čase 51:21 Irgl. Také v početní výhodě a se štěstím: jeden z beků totiž odpálil puk rukavicí přímo na jeho hůl.



Martin Hamrlík (Zlín): „Na jeden gól se nedá vyhrávat, můžeme si za to sami. Byla to hrozná nedisciplinovanost. Začal to zbytečný faul Okála. Hráči k sobě musí mít respekt, toto v našem týmu nechceme. Potom přišla třetí třetina a celá naše první pětka šla postupně ven. Naše přesilovky byly také šílené.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Bylo to důležité utkání pro oba týmy. Právě ta důležitost zřejmě poznamenala začátek zápasu, ale my jsme podali zodpovědný a obětavý výkon. Zaslouženě jsme vyhráli. Faul Okála byl nesportovní, nekolegiální a nefér. Kolouch má zlomený nos a jel do nemocnice.“

Mladá Boleslav - Hradec Králové 8:5

Domácí rozhodli třemi góly v 57. a 58. minutě, dvakrát se trefil Radim Zohorna. V Boleslavi to byl bláznivý zápas: domácí dokázali otočit výsledek z 0:2 na 3:2, pak se hosté vyrovnali a poté jim soupeř odskočil na 5:3. Ve třetí třetině Hradec opět vyrovnal na 5:5. Klíčová byla trefa Šťastného z času 56:27 na 6:5, kdy Žejdl vystihl rozehrávku a zadovkou posunul puk autora gólu, který se prosadil švíhem. Za 11 vteřin zvýšil Radim Zohorna. A v čase 57:23 přidal osmou trefu Pláněk ranou od modré.



Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Začali jsme s příliš velkým respektem a nechali jsme Hradci příliš prostoru. Takhle dobrý tým to samozřejmě okamžitě využil. Nakoply nás přesilovky, které jsme využili. Byly tam střely, hráči před brankou. Když dáte osm gólů, tak byla útočná fáze výborná. Defenzivní byla dnes samozřejmě trochu horší.“

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Měli jsme výborný vstup do zápasu, rychle jsme šli do vedení 2:0 a nevím, jestli nás to na chviličku uspokojilo. Co říct k závěru. Z pohledu defenzivní činnosti týmu to byl náš nejhorší zápas. Udělali jsme spoustu individuálních chyb, měli spoustu ztrát. Boleslav odehrála velmi dobrý zápas a zaslouženě vyhrála.“

Pardubice - Karlovy Vary 2:3P

Vítkovice doma vyhrály podeváté v řadě. O jejich výhře v nájezdech rozhodl Roman. Do té doby to byl ale hodně vyrovnaný zápas. Do vedení se dostali domácí hned v šesté minutě: Zdráhal měl snadnou pozici a po nájezdu dvou na jednoho dorážel do prázdné branky. Liberecký Kvapil vyrovnával až ve třetí třetině v přesilovce. Romanův vítězný gól v penaltovém rozstřelu padl po bekhendovém blafáku.



Ladislav Lubina (Pardubice): „První třetina byla z naší strany špatná, druhá ještě horší, bylo to od nás mdlé a nedařilo se mi tým probudit. Ve třetí třetině jsme se trochu zvedli, podařilo se nám výsledek otočit, ale krátce poté jsme kvůli nedisciplinovanosti inkasovali na 2:2. V nastavení měl soupeř pět vteřin puk a dal nám gól, takže co více k tomu dodat?“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Pro nás to bylo po té nepříznivé sérii velmi těžké utkání, nenacházeli jsme se v ideálním rozpoložení, což se ukázalo i v neproměňování šancí. Je to pro nás do dalšího vývoje sezony nesmírně cenné vítězství, byť za dva body. Jsem rád, že jsme to týmovým a obětavým výkonem, podpořeným výborným gólmanem, zlomili.“

Vítkovice - Liberec 2:1N

Dvanáctá Energie se dočkala výhry po osmi porážkách v řadě, rozhodl Gríger. Pardubice přitom otočily výsledek, když po úvodní trefě hostujícího Lapšanského skórovali Machala (ranou z mezikruží) a Ihnačák (v přesilovce, kdy po parádní Machalově přihrávce k tyči prostřelil gólmana). Jenže karlovarský Griger vyrovnal za 32 vteřin, když svižně proskočil mezi dvěma beky a zamířil k tyči. A v prodloužení navrch přidal přesnou střelu přes pardubického obránce.



Jakub Petr (Vítkovice): „Byl to další ze soupeřů v dlouhé sérii domácích zápasů, ve které jsme tady měli tři kandidáty na titul a jsem rád, že hráči k tomu přistoupili, jak přistoupili. Ani v jednom z těch tří utkání jsme nebyli lepším týmem, ale v kontextu úterního utkání jsem rád, jak mužstvo zareagovalo. Do puntíku plnilo plán.“

Filip Pešán (Liberec): „Do utkání jsme nevstoupili dobře. Asi se na nás podepsal pozdní začátek, což bylo pro obě mužstva stejné. My jsme ale nebyli připraveni a zaslouženě jsme prohrávali. Pak se zápas vyrovnal a čím dále utkání šlo, začali jsme tahat za delší konec. Trošku jsme věřili, že Olesz nebo Tybor odvolají jeden z faulů, které na ně byly písknuty. To mě mrzí, a i proto je český hokej tam, kde teď je.“