Kapitán Vrána končí ve Spartě. Štve mě to, ale chápu ho, říká Krupp

Petr Vrána měl být jednou z hlavních opor Pražanů v této sezoně, jenže jemu ani dalším zkušeným hráčům Sparty se zatím příliš nedaří. Po necelých třech sezonách v pražském klubu (ve dvou posledních byl kapitánem týmu) tak Vrána mění působiště.

„Petrův přestup je poměrně citlivá záležitost. Není to tak, že by o něj Sparta nestála nebo on naopak za ni nechtěl hrát. Je v tom řada souvislostí na obou stranách,“ vysvětloval konec jednoho ze svých klíčových hráčů kouč Uwe Krupp.

Petr Vrána

Vránova smlouva se Spartou byla v posledním roce platnosti, v kombinaci se současnými herními výkyvy se tak výměna nabízela. „Vyložily se všechny karty na stůl. Věděli jsme, jakou práci Petr pro Spartu odvedl, ale také jsme museli zohlednit směr, kterým by se klub měl vydat. On dostal zajímavou nabídku od Třince, takže jeho rozhodnutí chápu. I když mě jako trenéra ztráta důležitého hráče samozřejmě štve,“ dodává Krupp, který už vybral Vránova nástupce do kapitánské funkce, své rozhodnutí chce ale nejprve sdělit kabině.

Vrána nasbíral v 37 zápasech této sezony 26 bodů (8+18). O něco skromnější sbírkou (19 bodů, 5+14) disponuje Roberts Bukarts, který naopak mění dres třineckých Ocelářů za sparťanské barvy.

„Roberts je ofenzivně nadaný hráč, kvůli absenci Roberta Říčky navíc bude jediným stabilním pravákem v útoku,“ vyhlíží 28letého Lotyše trenér Krupp, který ho má v plánu postavit do formace s Lukášem Pechem a Miroslavem Formanem.

Žádná nabídka z Německa nebyla, vyvrací spekulace Krupp

Německý kouč by u Bukartse nejraději viděl podobně úspěšnou adaptaci jako v případě jiné nedávné posily do útoku Kevina Klímy. Syn bývalého útočníka Petra Klímy přišel do Sparty na začátku ledna z Chomutova a rovnou se zařadil mezi nejviditelnější forvardy mužstva.

„Je to směr, kterým by se měla Sparta vydávat. Poskytovat mladým hráčům šanci hrát a vyvíjet se. Kevina posouváme nahoru sestavou a on ten tlak zvládá dobře,“ říká Krupp na adresu 21letého hráče s americkým pasem, který se za krátkou dobu posunul do druhého útoku Sparty, kde nastupoval vedle Vrány a Andreje Kudrny.

Krupp se na čtvrtečním setkání s novináři vyjádřil také o spekulacích ohledně jeho návratu do domovského Kolína nad Rýnem, kde na postu hlavního trenéra skončil Peter Draisaitl.



„Moje jméno někdo vytáhne pokaždé, když odtud nějaký trenér odejde. Ale mezi mnou a Kolínem na tohle téma žádná komunikace neproběhla. Mé budoucí plány se týkají pouze Sparty,“ vyvrátil zvěsti Krupp.