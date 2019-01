Trejd roku. Z příchodu Vrány jsme úplně nadšení, zní z Třince

Nejproduktivnější sparťan letos ve 37 zápasech nasbíral 26 bodů (8+18), další už bude přidávat za Třinec. „Dlouho jsme hledali takového hráče s levou holí, který umí všechny herní situace. Jsme rádi, že jsme jej získali,“ uvedl trenér Václav Varaďa. „Věříme, že se stane jedním z důležitých aspektů naší hry. Je to kluk, na kterého se my trenéři můžeme spoléhat.“

33letému útočníkovi platila smlouva ve Spartě do konce sezony, ale po kritice od klubového sportovního manažera Michala Broše vyměnil působiště.

„Máme z jeho příchodu ohromnou radost, myslím, že nám hodně pomůže. Je to tvůrčí hráč, fakt asi může hrát s kýmkoli, těším se na něj,“ svítily Hrubcovi oči. „Byli jsme soupeři, a když jsem hrál proti Spartě, vždycky jsem věděl, že tam je Vrána a že si na něj musíme dát pozor. On je totiž hráč, který může ze všeho vystřelit. Anebo i když má dobrou pozici na střelu, dokáže ještě vymyslet přihrávku krásně do prázdné brány. Strašně těžké ho chytat, jsem rád, že je na mé straně a už mi góly dávat nebude,“ usmál se gólman.

Kam s ním v sestavě? „Uvidíme podle zdravotního stavu, něco v hlavě mám,“ řekl Varaďa. „Těším se na spolupráci, která nás s ním čeká. Mrzí nás, že jsme za něj museli dát Bukartse, ale jinak by se u nás neobjevil.“

V pátek si Vrána poprvé zabruslil na třineckém ledě a pro klubovou televizi se svěřil: „Zázemí je tady úžasné, neskutečné na české podmínky. Kluci hrají skvěle, doufám, že zapadnu. Přizpůsobím se tomu, co bude potřebovat tým a trenér. Třinec má obrovskou sílu, a když budeme pokračovat ve výkonech jako dosud, je šance na titul.“