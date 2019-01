Velký risk Spartě nevyšel. Kometu uklidnila fotbalová vložka Erata

Byl risk v podání Sparty tak dlouhou dobu před závěrečným hvizdem adekvátní? „Je to věc trenéra. Neznám pravidla, ale přišlo mi, že Erat do puku při buly kopl a to se mělo opakovat,“ myslí si zkušený útočník Lukáš Pech, který se postaral o jediný gól Sparty.

Eratovy brusle po vhazování skutečně přišly do kontaktu s kotoučem, rozhodčí však situaci vyhodnotili jako dovolenou. „Je to fotbalový zvyk z mládí,“ smál se po výhře aktér jedné z klíčových situací.

Zároveň měl pochopení pro risk soupeře. „Z pohledu útočníka je velký rozdíl hrát 6 na 3, protože můžete na buly skákat ve dvou z každé strany,“ porovnával Martin Erat, jenž dokázal i přes dvojnásobnou přesilu soupeře skórovat.

Ještě podstatnější okamžik zápasu ale pravděpodobně nastal v závěru druhého dějství. Kometa střežila těsné vedení 2:1 tak vehementně, že za sevření puku v brankovišti poskytla Pražanům možnost trestného střílení. K tomu se postavil zkušený Pech, jenže místo vyrovnání zaduněl levý beton brankáře Karla Vejmelky.

„Měl jsem to trefit blíž k tyčce, ale zasáhl jsem jenom buřt betonu. Zvoral jsem to, je to moje chyba a beru to na sebe,“ sypal si popel na hlavu jeden z klíčových hráčů Sparty.

„Pokud by Sparta dala gól na 2:2, tak by se zápas rozhodně vyvíjel jiným směrem. Ale zvládli jsme to a díky tomu jsme vyhráli,“ pochvaloval si Vejmelka, který čelil 34 střeleckým pokusům soupeře, z nichž ale za jeho záda prošel jen nechytatelný volej Pecha.

„Ten vychytaný nájezd byl klíčový, Karel nás podržel,“ vyzdvihl výkon brněnského brankáře Erat. Veterán Komety měl radost i z toho, že jeho tým mohl po třech prohrách konečně znovu slavit triumf, navíc nad rivalem z Prahy.

Nervozitu z předchozích porážek však vyloučil. „Nervózní jsou možná lidi. Máme tým dost zkušený na to, aby si uvědomil, že se před play off musíme zlepšit,“ nehledal složitosti Erat.