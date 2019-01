Místo důchodu do extraligy. Mistři z Brna dál lanaří matadory

Kdekdo by loni po zpackané sezoně raději odešel do hokejové penze, v pondělí se ale chlapík se 784 zápasy v NHL po nějaké době postavil před české novináře a pravil: „Musím zaklepat na zbytky zubů, že nemám zdravotní problémy. A ještě mám pořád chuť něco dokázat. Cítím, že ještě ve mně něco je.“

Michálek se v šestatřiceti letech po Eratovi či Plekancovi stal další výraznou tváří Komety, která před koncem lednového přestupního termínu zuřivě zbrojí na play off. „Doufám, že uděláme dobrou partu a půjdeme za naším cílem, což je titul,“ oznamuje brněnská akvizice.

Účastník šesti šampionátů a dvou olympiád také líčil, jak se poslední měsíce stal rodinným taxikářem, který po Phoenixu rozvážel potomky do kroužků a škol. S devítiletým Andreasem, který se potatil, chodil na hokejové tréninky. Párkrát se vydal na utkání omlazených Coyotes, za které odehrál deset sezon. „Ve světě hráčsky, v managmentu nebo i skautingu platí mládí vpřed. Bohužel u nás to tak ve většině týmů není,“ vypozoroval Michálek.

Paradoxně i to mu pomohlo k možná poslední výzvě v hráčské kariéře. V době, kdy si i samotný šéf Českého hokeje Tomáš Král posteskl nad žalostným zapojováním mladíků do profesionálních soutěží, obhájci extraligového titulu dál lanaří zkušené borce. „Není to jen o datu v kalendáři, ale i o tom, jak hráč plní pokyny na ledě a jakým způsobem mužstvu pomáhá,“ konstatuje jeden z trenérů Komety Kamil Pokorný.

„Pokud si to někdo, jako byl například Martin Nečas, zaslouží a týmu má co dát, není to problém,“ zmiňuje Pokorný jinocha, jenž po brněnské štaci válčí v zámoří o místo v NHL.

„A když mají hráči nad třicet stále kvalitu, proč by neměli hrát?“ přikyvuje i legenda Komety a pětinásobný mistr ligy Jaromír Meixner.

Zatímco jeho a další hokejisty v 70. letech po třicítce v nadsázce vyhazovali ze zimáků, nyní někdejší vynikající obránce pozoruje, jak se na ně (nejen) v Brně sází.

Kometa naposledy proti Liberci nasadila hned jedenáct borců, kteří měli 32 roků a víc! S Michálkem může zápasový věkový průměr týmu (30,6 let) ještě vzrůst.

„Čím je starší, tím bude složitější naskočit do rozjetého vlaku,“ upozorňuje Meixner.

Sparta - Kometa Brno Sledujte od 18.30 online.

A uvědomuje si to i sám Michálek. Dnešní mač Komety na Spartě vynechá, i v pondělí po tréninku dlouhé minuty kroužil po kluzišti a doháněl několikaměsíční manko. „I v Arizoně jsem se udržoval. Býval jsem třikrát týdně na ledě, chodil jsem i s veterány z NHL, jako byl Shane Doan nebo Ray Whitney.“

S Michálkem může dát Kometa do kupy tým, jehož hráči budou mít na kontě v součtu přes tři tisíce startů v NHL. Tolik jich nedá zbytek ani extraligových týmů dohromady. Jen zůstává otázkou, zda letošní sázka na veterány bude mít pro Kometu opět zlatou tečku.