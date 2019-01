Moc šancí vyhrát už v kariéře mít nebudu, ví brněnský bek Michálek

„Době mého nástupu necháváme volný průběh. Rád bych se aklimatizoval, zvykl si na nové mužstvo. Necháme tomu pár dnů a pak uvidíme, jak bude moje tělo reagovat a jakou budu mít kondici. Postupně se do toho budu dostávat,“ uvedl v rozhovoru na klubovém webu rodák z Jindřichova Hradce.

Z Ameriky, kde s rodinou žije, se do Brna vydal s vidinou úspěchu. V Kometě je od pátku, v sobotu extraligový mistr jeho příchod oznámil. „Rodina je pro mě všechno a na prvním místě, ale na druhou stranu manželka chápe, že má kariéra se blíží ke konci a už mnoho šancí něco vyhrát a dokázat mít nebudu,“ uvedl.

Comeback si po pauze, vyplněné s rodinou, zorganizoval sám. S pomocí hráčského agenta „dal do světa“ zvěst, že by rád zase naskočil do profesionálního hokeje – a jako první se ozvala Kometa.

„Oslovilo mě to. Chtěl jsem jít do týmu, kde je šance vyhrát titul a kde je dobrá atmosféra. Věřím, že Brno je natolik silné, aby i letos mohlo hrát o nejvyšší příčky. Je to hokejové město se skvělými fanoušky. Navíc tady znám hodně kluků a s Liborem Zábranským byla super domluva. Co jsme si řekli, platilo. Počkal, až si vyřeším všechny svoje osobní věci. Měl jsem z našeho jednání dobrý pocit a nakonec se rozhodl pro Kometu,“ dodal Michálek.