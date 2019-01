V oslabení není co ztratit, řekl k exkluzivnímu gólu střelec Erat

„V oslabení není co ztratit, protože z vyhození nemůže být zakázané uvolnění. Tak jsem to zkusil na branku a vyšlo to,“ komentoval svoji unikátní trefu Erat. Kometa i díky jeho „razítku“ na výsledek zápasu 38. kola hokejové extraligy přerušila sérii tří proher.

Martine, s čím jste na vhazování ve třech proti šesti šel?

Viděl jsem, že Sparta šla v šesti na led, že tam není brankář. Při prvním buly (v tomto oslabení) jsme to chtěli zkusit tak, že kdybych vyhrál buly čistě, dá se to hned střílet. Já jsem si puk z buly snažil propíchnout do strany, poslal jsem to na branku a vyšlo to.

Co vám na to řekli na střídačce?

(úsměv) Je to rarita, a proto hrajeme hokej, že se každý den dozvíme něco nového.

Pokud se vžijete do pozice Sparty, nebyl moc velký risk odvolat brankáře už ve 46. minutě? Je rozdíl hrát v pěti, nebo v šesti proti třem?

Z pohledu útočníka to rozdíl je, protože můžete na buly skákat dopředu ve dvou z každé strany. Z pohledu zápasu a trenéra je to už na panu trenérovi a na jeho rozhodnutí.

Možná vám pomohlo, že před zápasy hráváte fotbálek, po buly jste si puk šikovně přikopl.

(usměje se) Já už toho se svým zdravím moc nenahraju. Tenhle návyk musí být ještě z mládí.

Cítili jste před zápasem tlak, navazující na tři prohry v řadě?

Myslím si, že nebyl ani tlak, jako nás spíš v kabině mrzelo, jak hrajeme, jak jsme k zápasům přistoupili. Dneska jsme si to museli oddřít. Prostě jsme nazuli pracovní boty a šli jsme do práce.