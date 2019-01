Zkouška pardubické odolnosti. Na Vary hned naváže duel v Hradci

Hokej

Momentka z extraligového zápasu mezi Pardubicemi a Hradcem Králové (v černém).

dnes 9:11

Ne že by předchozí výhra hokejistů HC Dynamo Pardubice nad Olomoucí z extraligového pohledu bůhvíco změnila. Ale výsledek 6:2 u týmu, jenž měl za sebou týdny a měsíce takřka bezútěšné krize, vypadal slibně. Teď budou mít pardubičtí hráči ideální možnost ukázat, že to nebylo jen štěknutí do tmy; během necelých čtyřiadvaceti hodin totiž změří síly hned se dvěma soupeři. V pátek hostí od 18 hodin v domácí aréně dvanácté Karlovy Vary - jednoho z potenciálních rivalů v blížící se baráži - a v sobotu od 17 hodin pak v Hradci podstoupí atraktivní derby-souboj s tamějším Mountfieldem.