Zlínští hokejisté asi přijdou o Lakatoše, klub urgentně shání útočníky

Zůstane do konce sezony ve Zlíně, nebo se vrátí do Liberce? Hokejový útočník Dominik Lakatoš na Moravě pookřál a vše nasvědčuje tomu, že si Bílí Tygři talentovaného forvarda stáhnou zpátky.

„Co bude s Dominikem dál, oficiálně oznámíme po utkání v Třinci,“ uvedl sportovní manažer Beranů Jiří Šolc.

Zápas se hraje dnes, o den později skončí v extralize letošní přestupové období a do té doby může Liberec hostování svého hráče ukončit.

Lakatoš přišel do Zlína v půlce listopadu a v jedenadvaceti startech zaznamenal čtyři góly a deset asistencí. Ať už jeho zlínská anabáze dopadne jakkoliv, Berani chtějí před rozhodující fází sezony posílit ofenzivu. V neděli v Brně zkompletovali čtyři formace jen díky výpomoci jihlavského Anděla, Okál si v derby začal odpykávat první část třízápasového trestu.

„Víme, že se nám krátí termín. Do 31. ledna musíme tak jak tak nějakého útočníka přivést. Je to možná otázka hodin, možná příštího dne. Čekám na telefon, jestli se to podaří,“ pronesl Šolc po úterním tréninku. Do večera klub žádného nového hráče nepředstavil. „Měli jsme domluveného útočníka ze zahraničí, bohužel ho mateřský klub nepustil,“ posteskl si sportovní manažer.

Teď se Zlín zaměřuje na domácí trh. Ve hře jsou příchody i trejdy.

„Bavíme se o hráčích z extraligy, kteří nemají odpovídající zápasové vytížení nebo potřebují trochu probudit v kariéře. Jsou to hráči s nějakou historií, nechceme sem někoho přivést jen proto, abychom zalepili díru,“ podotkl Šolc.

V nouzi můžou Berani sáhnout i do prvoligových týmů, případně si z Jihlavy stáhnout Werbika.

„Na střídavé starty z první ligy máme hodně podepsaných hráčů, které jsme ještě neoznamovali. A jsou to hráči, kteří mají zajímavou historii nejen z extraligy, ale i ze zahraničních soutěží,“ nadhodil Šolc.

Přestože nedělní derby vynechal s bolavým ramenem zkušený bek Nosek a hrát nebude ani dnes v Třinci, do složení obrany nehodlají ve Zlíně sahat.

„David má krátkodobé zranění. Počítáme, že v pátek proti Litvínovu už naskočí,“ zmínil Šolc domácí mač proti přímému konkurentovi v bitvě o předkolo.

Severočeši jsou po třech čtvrtinách základní části posledním postupujícím týmem, Zlín na ně ztrácí tři body a dnes je může dostihnout.

„Pořád je to otevřené. V tříbodovém systému se situace může rychle změnit. Všichni věříme, že budeme minimálně do desítky,“ pravil Šolc.

Doufá, že na předkolo bude stačit devatenáct bodů, které Zlín získal v úvodních dvou čtvrtinách.

Loni byl ve stejné fázi soutěže sedmý a do předkola šel z osmého místa. Rok předtím už z jedenácté příčku sezonu nezachránil, přestože v závěrečné čtvrtině urval jedenadvacet bodů.

Berany může uklidňovat šestnáctibodový polštář na barážové pozice, Šolc se však za sebe nedívá: „Spodek neřešíme. Naší ambicí není mít odstup od posledních dvou týmů.“

Pokud chce Zlín do předkola, musí přidat. „V předchozí čtvrtině jsme nedotáhli do úspěšného konce několik dobře rozehraných zápasů,“ naznačil Šolc, proč tým ztrácel.