Lepší to bylo jenom na Spartě, radoval se zlínský útočník Fryšara

Na obou nucených změnách se podílel, vždy zaznamenal dvoubodové odpoledne. Jeden bod si připsal proti gólmanské jedničce, druhý proti náhradníkovi, resp. do prázdné branky. Souboje s Mladou Boleslaví (4:1) si ale cení víc, protože v něm vstřelil vítězný gól.

„Byl to jeden z nejlepších zápasů v kariéře,“ liboval si 20letý forvard. „Lepší už bylo jen utkání na Spartě, kde jsem měl ještě o bod víc.“

Skóroval v čase 22:22. Po parádní nahrávce od Šlahaře na něj zívala odkrytá klec, jenže puk poslal k zadnímu mantinelu. Na nic ale nečekal, dojel si pro něj, rychle objel branku a v pádu zasunul. V tu chvíli to bylo 2:0.

„Při první střele mi puk sjel, ale stihl jsem ho vybojovat za brankou a gólman se nestačil přesunout,“ popsal svou čtvrtou trefu v sezoně.

Stejný kousek si chtěl zopakovat v poslední třetině, kdy už chytal Kantor. Ale tentokrát neuspěl. „Zareagoval rychle,“ ocenil mladoboleslavského brankáře.

Svůj druhý bod Fryšara zaznamenal v předposlední minutě při hostující power play. Vybojoval puk na Klepišovi a pak jej posunul na skórujícího Ondráčka.

„Klepiš stál blízko u mě, takže bylo jednodušší nahrávat než střílet,“ vysvětlil Fryšara, který věří, že série tří výher v řadě pomůže Beranům do play off. „Teď se to láme. Stačí vyhrát tři zápasy a v tabulce jste úplně jinde.“