Kašík už zase čaruje, zlínští hokejisté se vrátili do desítky

„Nevím, jestli se mužstvo s Kašou za zády uklidnilo, ale chytá dobře. Lepší se zápas od zápasu,“ pronesl druhý kouč Zlína Martin Hamrlík po nědělní domácí výhře nad Mladou Boleslaví.

„Nijak bych to nehodnotil. V každém utkání jsem udělal chybu, která mě stála gól. Ale nestálo nás to body, takže už to neřeším,“ prohodil Kašík, který skládal komplimenty svým spoluhráčům. „Kluci mi hodně pomohli.“

Boleslavi včera zablokovali šest- náct střel, Kašík je podpořil 42 úspěšnými zákroky. „Vždycky jsem měl rád, když na mě jde spoustu střel. Můžu si sáhnout na puk. Jsem šťastný, jak to dopadlo,“ usmíval se po třetím vítězství v řadě.

Kašík kapituloval jen po ráně Žejdla, který snižoval na 3:1. Klíčové zákroky určující vývoj utkání přitom předvedl na jeho začátku. „Měli dvě šance, se štěstím mně to lízlo beton a šlo vedle. Vzápětí jsme dali na 1:0 krásnou střelou od Kuldy. To zápas zlomilo,“ mínil Kašík.

„První gól nám pomohl. Soupeř dobře napadal, ale díky Kašovi jsme vydrželi hrát dlouhou dobu s nulou, jediný padl naštěstí pozdě. V závěru jsme se nemohli dostat z tlaku, ale držel nás celý zápas,“ pochválil Hamrlík znovu zlínského hrdinu nedělního večera.

To hosté vystřídali v brankovišti oba maskované muže. Slovince Krošelje vyhnaly góly Fryšary se Šlahařem z úvodu prostřední třetiny, od sebe je dělilo 182 sekund.

„Je to poněkolikáté, kdy jsme zápas prohráli ve druhé třetině,“ poznamenal hostující asistent Pavel Patera.

Krošeljův náhradník Kantor udržel čisté konto, Ondráček přidal pojistku do prázdné klece při boleslavském risku bez brankáře.

Zlín tak stejně jako v pátek v Chomutově vyhrál 4:1 a zásluhou lepšího skóre sesadil z desátého místa Litvínov. Na dvojici Boleslav s Olomoucí, kterou hostí v pátek, ztrácí rázem jen bod.

„O předkole nesmíme moc nahlas mluvit, musíme to hlavně ukazovat na ledě. Jít do každého utkání na sto procent a co nejvíce z toho urvat. Sbírat body kde se dá,“ dodal Kašík.