Kometa ulovila železného muže. Lev za šest let ani jednou nechyběl

V Plzni jich mezi lety 2013 a 2017 bylo včetně play off 240, ve Vítkovicích za poslední dvě sezony pak dalších 116.

Od 188 centimetrů a bezmála metrák vážícího chasníka, zoceleného začátky na házenkářském hřišti, si Kometa slibuje mnohé.

„Jsem přesvědčen, že u nás bude patřit ke klíčovým útočníkům. A to zejména v ofenzivní činnosti a v přesilovkách. Navíc je u něj výhoda, že může hrát křídlo i centra,“ řekl šéf brněnského klubu Libor Zábranský.

„Jsem přesvědčen, že u nás bude patřit ke klíčovým útočníkům, zejména v ofenzivě a v přesilovkách.“ Libor Zábranský, majitel Komety

Ze své předchozí kariéry si Lev do Brna nese rozporuplné vzpomínky na zápasy s Kometou. „Vždycky se hrály ve výborné divácké kulise a byly něčím víc v tom kolotoči 52 zápasů základní části,“ přiznal plzeňský odchovanec.

Zároveň na obou svých dosavadních štacích v nejvyšší soutěži, v Plzni i ve Vítkovicích, poznal pachuť vyřazení od Komety v play off.

„Bylo by asi špatně, kdyby mi Kometa jako soupeř někdy nepila krev,“ pousmál se. Za nejvíc vyostřené považoval svoje souboje s brněnským kapitánem Leošem Čermákem. „S ním jsme do sebe šli nejvíc. Je to i logické, že na sebe chodí centři, navíc Leoš hrál hodně oslabení i přesilovek. Často jsme se potkávali,“ řekl Lev.

Nyní možná veterána Čermáka v sestavě Komety nahradí. Na začátku přípravy na novou sezonu je situace taková, že 41letý vůdce brněnské party v kariéře nepokračuje. Fyzické parametry k tomu Lva předurčují. „Jsem schopen chodit na buly i do oslabení. Dělám i tyto tzv. malé věci,“ charakterizoval se nový útočník Komety.

Lev je však také typově jiným útočníkem než Čermák, v extralize vyniká v produktivitě. Za posledních šest sezon vždy dal víc než 10 gólů, pětkrát se přehoupl přes hranici 14 gólů v základní části. I při této produktivitě se však v hodnocení +/- pravidelně dostává do záporných čísel; nejkřiklavější to bylo v sezoně 2015/16 v Plzni, kdy si připsal 34 kanadských bodů (14+20) a zároveň -21 v plus/minus.

Letmo si Lva mohou pamatovat fanoušci ve Znojmě, kde na začátku kariéry v prvoligové sezoně 2010/11 hostoval. V dresu Orlů se potkal mimo jiné i s Jakubem Orsavou, novým spoluhráčem v Kometě.

Jakub Lev Čísla a zajímavosti 312 zápasů za posledních šest sezon má Lev na kontě v zákl. části, nevynechal ani jeden.

za posledních šest sezon má Lev na kontě v zákl. části, nevynechal ani jeden. 19 gólů dal v sezoně 2017/18, v pěti dalších sezonách se dostal vždy nad 10 gólů.

dal v sezoně 2017/18, v pěti dalších sezonách se dostal vždy nad 10 gólů. 1x za tohle období měl v hodnocení +/- kladnou bilanci. V play off si vedl stejně tak.

„Je tady mnoho hráčů, se kterými můžu nebo bych si přál nastupovat. Nechám to na trenérech,“ řekl ke svému využití v kádru letošních semifinalistů. Smlouvu jim podepsal na tři roky. Z Vítkovic odešel, přestože měl ještě na jeden rok platný kontrakt, i kvůli úsporným opatřením, která ostravský klub začne praktikovat.

„Na začátku tohoto kalendářního roku jsem se s nimi začal bavit a přišel jsem s návrhem, jestli bych mohl po sezoně pokračovat jinde. Agentovi se pak ozval pan Zábranský a řešili to majitelé mezi sebou,“ popsal jednání Lev.

Chtěla ho Sparta, mluvilo se o zájmu Liberce a Hradce. Definitivně jasno o tom, že zamíří pod Špilberk, měl Lev zhruba před třemi týdny.

„Vědělo se, že Vítkovice najedou na úspornější režim. Jenom to nechtěly ventilovat během sezony. V mém rozhodování to určitě hrálo roli. Pro mne je důležitá vidina úspěchu, která v Kometě je. Chci hrávat hokej do 30. dubna a ne končit sezonu někdy 20. března. To bylo nejdůležitější,“ řekl Lev.

V tomto týdnu ho z Vítkovic na hostování na příští dva roky následoval další útočník Lukáš Kucsera.