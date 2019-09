Kometa před startem hokejové extraligy: hledá se komplexnější tým

Zvoláním kapitána Martina Zaťoviče, že se Kometa pokusí vrátit mistrovský titul do Brna, o víkendu na křtu nového zápasového dresu „naostro“ odstartovala hokejová horečka v hokejovém městě.

Kometa uzavřela sadu přípravných zápasů, představila úbor, v němž bude v nejvyšší soutěži hrát, a v pátek v Litvínově do jejího nového ročníku konečně vstoupí.

Povede ji nový trenér Petr Fiala. „Co v naší hře změnil? O žádné výrazné změně nevím,“ pátral v paměti útočník Petr Holík.

Novinky přicházejí v Kometě skutečně tak pozvolna, až se zdá, že v mužstvu se nemění tolik. Přesto se toho v Brně letos událo dost. Vedle nového trenéra bude mít Kometa i nového kapitána (po šesti letech to není Leoš Čermák, který skončil) a přišlo hned sedm posil, z nichž však čtyři už v Brně v minulosti působily.

Na jedné proměně pak Fiala s mužstvem bude ještě pracovat. Kometa potřebuje vyvážit svůj tým tak, aby nestál a nepadal s první pětkou, jak tomu bylo loni. Týden před startem extraligy je čas shrnout, jak na tom celek je.

Jedna z nejvýraznějších letních posil Jakub Lev.

Brankáři: Vejmelka byl v přípravě nejlepší

O jedničce do začátku sezony má trenér Fiala jasno. Lukáš Klimeš začne chytat 1. ligu za Přerov, pro Kometu zůstala obvyklá dvojice Marek Čiliak, Karel Vejmelka. Druhý jmenovaný byl v přípravě nejlepší, chytal s úspěšností 94,7 procenta a klidně se může stát, že v Litvínově v brance začne. Proč ne? Čiliak mívá famózní druhé poloviny sezon a hlavně play off. Využitím Vejmelkovy formy může Kometa jenom získat; minimálně bude mít oba kvalitní brankáře prověřené.

Defenziva: ve vlastním pásmu bývá zmatek

Od Třince dostala Kometa ve dvou zápasech jedenáct branek, od Olomouce minulý týden šest. Útočně ladění soupeři dokázali její obranu rozebrat. „Budeme muset být zodpovědnější,“ říká k bránění kapitán Zaťovič. Taky ale dodává: „Budeme vylaďovat detaily. Čekají nás videa, studia soupeřů, jak hrají, jak rozjíždějí útok. To jsme v přípravě nedělali. Nehlídali jsme si konkrétní soupeře. V extralize to bude zápas od zápasu.“

Po pár sezonách se v Brně zase rýsuje stabilnější zařazování mladého beka do zápasové sestavy. Dalimil Mikyska (20 let) odehrál v přípravě pět zápasů, ve třech posledních duelech nechyběl. Trenér Fiala potvrdil, že počítá s hrou na sedm beků, což by znamenalo, že na jednoho ze zkušených zadáků by se nedostalo. Dvě z posledních čtyř utkání vynechal veterán Tomáš Malec.

Hra v obranném pásmu je jedním z hlavních témat v Kometě před extraligou. „Je to tak. Na to, že si správné postavení hráčů relativně často ukazujeme, tak pak v zápalu boje nejsme postaveni tak, aby to bylo dobře. Jednou zaspí ten hráč, podruhé jiný. Musí to ale fungovat, jinak jsou z toho problémy a soupeř má šance. Vyplývá to z chyb u nás v pásmu,“ uvedl Fiala.

Ofenziva: na centrech je přetlak

Snad jen centři Petr Holík a Tomáš Plekanec mají jistotu, že budou nastupovat na svém obvyklém místě. V dalších řadách má Kometa přetlak středních útočníků. Jan Hruška, Jakub Lev a Pavel Jenyš hrávají centry, Silvestr Kusko tam umí taky podat dobrý výkon. Jeden nebo dva musí na křídlo, což je úděl univerzála Hrušky. „Honzův výkon ukázal, že by to z křídla problém být neměl,“ věří Fiala.

Podstatné pro něho je, že se v létě střelecky dařilo i jiným útokům než prvnímu. Jakub Orsava má na kontě šest gólů, „jeho“ centr Lev dva. Produktivní je i spojení Hrušky s Tomášem Plekancem a Lubošem Horkým. A to ještě Horký čas od času místo vlastní střely hledá Plekance. „Zbytečně. Pleky by pochopil, kdyby Luboš střílel,“ věří trenér.