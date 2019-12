Chci mít důležitou roli, říká Lev a věří v hradecký restart

Devětadvacetiletý centr si totiž při této své premiéře užil atmosféru derby na vyprodaném stadionu v Pardubicích, kde Hradci pomohl k vítězství 4:1. Jednak výkonem a jednak v předposlední minutě i přihrávkou Jordanu Perretovi na pečetící čtvrtý gól svého mužstva.

„Prošel jsem štace, kde derby byla. V Plzni s Karlovými Vary, Ve Vítkovicích s Třincem. Tohle je ještě blíž a více vyhecované,“ řekl hokejista, který se do Hradce přesunul z brněnské Komety, kam naopak zamířil Daniel Rákos.

Jaké bylo vaše první mezi Hradcem a Pardubicemi?

Myslím si, že tentokrát to byl docela klidný zápas, žádné velké strkačky ani šarvátky.

Mohlo to být i tím, že se oběma mužstvům nedaří a že spíš než na soupeře se soustředí na sebe?

Je pravda, že v první třetině to byla hodně taktická bitva, nikdo nechtěl udělat chybu a dostat první gól. Naštěstí ve druhé kluci předvedli výbornou akci a dali branku, když brankářem vyraženou střelu přes beka dorazili do sítě. Zápas jsme pak ovládli a byli jsme lepší.

Jakub Lev v barvách Komety a Vítkovic.

Pro Hradec je to hodně cenné vítězství, protože předtím čtyřikrát prohrál.

Hradec byl opravdu trochu v útlumu, ale říkali jsme si, že derby by nás mohlo nakopnout, což se asi povedlo. Myslím si, že jsme podali slušný výkon, vyhráli jsme a doufám, že to tak bude pokračovat dál.

Vy jste přispěl jednou gólovou asistencí a také hrou, která vám je vlastní, hned od začátku jste hrál tvrdě. Jedna z věcí, které po vás v Hradci budou chtít?

Přišel jsem, abych střílel i góly, ale zatím nejsem v takovém herním rozpoložení, abych dával dvě branky za zápas. Proto se do toho chci dostat takovou hrou, aby soupeři věděli, že jsem na ledě.

Hradec vs. Sparta Zápas 31. kola hokejové extraligy, v sobotu v 16 hodin v ČPP aréně (online).

Utkají se osmý tým tabulky (Hradec, 42 bodů/31 zápasů) s prvním (Sparta 58/30).

Vzájemné zápasy skončily v Hradci 4:2 a v Praze 1:2.

Mountfield po čtyřech porážkách za sebou vyhrál ve čtvrtek v derby na ledě Pardubic 4:1.

Vedoucí Sparta prohrála tři z posledních pěti zápasů a získala v nich jen pět bodů.

Pražané vyhráli tři z uplynulých čtyř vzájemných zápasů.

Extraliga má v tomto roce na programu ještě pondělní kolo, Hradec má zápas s Třincem předehrán (1:0 po sam. nájezdech).

Začátek sezony nebyl z vaší strany takový, na jaký jste byl zvyklý z minulých sezon. V čem vidíte příčinu?

Když jsem tam v létě šel, měl jsem nějakou vidinu, co bych chtěl nebo měl hrát. I podle toho, co jsme si řekli. Nakonec se to trochu rozešlo a neměl jsem takovou pozici, jakou bych si představoval. Proto jsem to chtěl řešit.

Jaká pozice by vám měla patřit v Hradci?

Je mi stále jen devětadvacet a chci mít důležitou roli - dávat góly, rozhodovat zápasy a pomáhat co nejvíce. Vždycky to ale záleží na výkonech hráče. Když budu hrát dobře, tak ta pozice bude, když špatně, tak nebude.

Jak jste zprávu o stěhování přijal těsně před Vánoci?

To je hokejový život a já nejsem ten typ, který by si někde stěžoval. Kdybych dal o pět šest gólů víc, tak se nic takového neřešilo. Teď jsem v Hradci a zkusím to nastartovat, abych hrál jako v posledních sezonách, tedy hrát a dávat góly.

Co rodina? Nepřišel čas stěhování do Hradce v nejméně vhodnou dobu?

Je to změna a musí si zvyknout rodina i přítelkyně. To k hokeji ale patří a nehledám v tom žádnou velkou vědu. Shodou okolností jsem od rodičů k Vánocům dostal kufry, jako kdyby něco tušili dopředu.