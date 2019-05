Hokejové přesuny: Kometa s Boleslaví zabodovaly. Pomůže Růžička Spartě?

Na první pohled se nejlépe jeví tahy Komety a Mladé Boleslavi. Brňané v podstatě udrželi současný tým (odchází jen Bedřich Köhler), za kterého vedení získalo mnohem zajímavější posilu - je jí Jakub Lev z Vítkovic.

Proč zajímavější? Protože je Lev mnohem produktivnější a kreativnější hokejista. V Brně se netají tím, že si od něj hodně slibují. „Měl by patřit hlavně v ofenzivní činnosti a při přesilovkách ke klíčovým hráčům,“ řekl šéf klubu Libor Zábranský. A má pravdu, se Lvem už tak silná Kometa ještě vyroste.

Hodně interesantní příchody se povedly i novému boleslavskému sportovnímu řediteli Radimu Vrbatovi. Ten přivedl do obrany zkušeného a úspěšného Martina Ševce z Liberce, který by měl přinést lídrovské schopnosti, mentorský um pro mladé beky a také emoce. „Ty nám chyběly,“ říká Vrbata.

Jeho druhým velkým úlovkem je útočník David Cienciala z mistrovského Třince, kde ukázal obrovský potenciál. V Boleslavi dostane velký prostor. Na druhou stranu Středočeši opět dělají příliš mnoho změn a je otázka, zda to nebude kontraproduktivní.

David Cienciala Jakub Lev Martin Ševc

Spekulovat se dá také o krocích Sparty, především o prospěšnosti angažování Vladimíra Růžičky mladšího. Skutečně se z něj může stát jeden z pilířů sestavy, jak si slibuje sportovní manažer Michal Broš, jemuž se ve funkci zatím nepodařilo sestavit fungující mužstvo? „Je to zkušený centr, pokorný a vyzrálý hokejista,“ oponuje Broš.



Růžička byl sice v Chomutově nejproduktivnějším hráčem, jenže v Praze bude mít jinou pozici a také bude pod větším tlakem. Nelze mu upřít šikovnost, na druhou stranu neoplývá rychlostí a důrazem.

Ocenit se musí přestupová politika Třince, jenž sice přišel o Ciencialu, ale zbytek kádru udržel pohromadě. A především posílil na brankářském postu, kde Šimona Hrubce nahradí král statistik základní části uplynulé sezony Patrik Bartošák. Exvítkovický gólman dostal extrémně nadstandardní podmínky srovnatelné s KHL a očekává se, že posune úroveň už tak kvalitního mančaftu ještě o stupeň výš.

Podobným stylem může vyrůst Hradec Králové, jenž získal do brány Marka Mazance. To je velice povedený tah. Do útoku navíc přichází Aleš Jergl, jenž v Olomouci prožil parádní sezonu a dá se očekávat, že jeho výkonnost ještě poroste. Příslibem je i angažování talentovaného Adama Kubíka z Kladna.

Marek Mazanec Patrik Bartošák

Rytíři naopak patří ke klubům, které jsou zatím na přestupovém poli pasivní. Velké přesuny se ani očekávat nedají - Jaromír Jágr avizoval, že chce sázet především na hráče, kteří vybojovali postup.



Velkou aktivitu první den neprojevili ani další: Pardubice například opustilo devět borců, bez posil je zatím i Litvínov nebo Liberec. Opačný příklad představuje Plzeň, která přišla o trojici zkušených borců Kovář, Kratěna, Nedorost. Spolu s nimi končí dalších sedm hráčů, a to je velký zásah do sestavy. Zůstává otázkou, jak je noví hráči nahradí.