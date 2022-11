Rekordně rychlé vedení, pak honička za body: Bude oprávněná kritika, řekl Lev

„Zápas harakiri, to jsem ještě neviděl. Jak za druhé světové války, kdy letadla i s piloty v nich sestřelovala domy,“ poznamenal Lev k zápasu, který byl gólově bláznivý od samého začátku až do úplného konce.

Posuďte sami: Hradec stihl první dva góly za úvodních 37 vteřin zápasu, rychleji se to v samostatné české extralize povedlo jen před osmadvaceti lety Českým Budějovicím, otloukánkem tehdy byla Olomouc. Kladno se ale do zápasu rychle vrátilo, po úvodní třetině (3:3) ve druhé odskočilo na 6:3 a ještě necelé čtyři minuty vedlo 7:4. Drtivý závěr domácích vyvrcholil vteřinu před třetí sirénou, kdy právě Lev vyrovnal na 7:7. Prodloužení už bylo labutí písní Kladna za promrhaným náskokem, domácí z téměř beznadějné situace urvali druhý bod.

Jak byste v tak divokém zápase okomentoval výkon vašeho týmu?

Že jsme dopředu vypadali docela dobře, ale to, co jsme předváděli vzadu, tam to mohlo skončit deseti dvanácti brankami soupeře. Jsme rádi za dva body, ale upletli jsme, jak se říká, z ničeho bič, a musíme si toho hodně vysvětlit. Takhle by to dál nešlo.

Přitom jste skvěle začali, už v první minutě jste vedli 2:0. Co se pak stalo?

Lehkovážnost, naše špatné přesilovky, kterých jsme měli hodně. Tým najednou hrál v deseti lidech, ale nešlo nám to a ostatní vypadli z tempa, protože na led nechodili. A pak už se to nebaluje a bylo z toho to, co bylo.

Dalo se chvíli před koncem, kdy jste prohrávali o tři branky, ještě věřit, že to pro vás může dobře dopadnou?

Musíte bojovat a doufat, že se to povede. Hodně dlouho před koncem jsme hráli na risk, bez brankáře a mohlo se stát, že nám to sečtou. Ale vyšlo to, šli jsme za tím a odměnilo nás to, i když se štěstím.

Gólem vstřeleným vteřinu před sirénou, hodně velká euforie?

Říká se, že největší radost přichází právě po gólu takto vstřeleném na konci, nestává se to každý den. Za to jsme rádi, ale na druhé straně je ten zápas velkým ponaučením.

Máte ale dva body, které už byly hodně daleko.

Máme a jsme za to rádi, ale podle mě bude velká kritika a bude oprávněná. S tímhle se nespokojíme, chceme se zlepšovat, proto musíme hrát šedesát minut a nespoléhat na to, že dáme za deset minut tři góly.