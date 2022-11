Že je Strmeň moc klidný? Vysoký gólman nemusí v brance létat, to je trend

Tři výhry ze čtyř zápasů. Dýchá se vám přeci jen lépe?

Jo, je to lepší. Ale bodují i týmy kolem nás, takže pohled na tabulku ještě není o moc hezčí. Musíme makat dál a sbírat body. Jsme rádi, že se nám daří doma, ale musíme na to navázat i venku.

Tabulka je vyrovnaná. Ve třech zápasech v tomto týdnu tak budete hrát částečně také o klid do reprezentační přestávky?

Máme týmy, které jsou kolem nás. Tabulka je hodně vyrovnaná. Dvakrát vyhrajeme a jsme sedmí, dvakrát prohrajeme a jsme předposlední. Teď nastoupíme v Litvínově, který se po výměně trenérů zvedá. Pak přijede Hradec Králové, což je v Budějovicích vždy speciální zápas. A týden zakončíme v Olomouci, kde se hraje těžko. Snad získáme co nejvíc bodů.

Dá se v úvodu druhé čtvrtiny ročníku určit, na co tým má?

Začátek se povedl, pak jsme táhli dlouhou sérii bez výhry, teď se zvedáme. Věřím, že na střed tabulky máme. A proč ne i výš.

Čím jste sérii přerušili?

Týmovou prací. Kluci hrají výborně dozadu, hodně nám brankářům pomáhají. Byla jen otázka času, kdy se to zlomí.

Zároveň se trochu opakuje loňský scénář, kdy jste úspěšně zaskakoval za Dominika Hrachovinu, který byl tehdy také zraněný, že?

Ano, tehdy byl Hrášek stejně jako Guli (kapitán Milan Gulaš) zraněný. Ale situace byla trochu jiná. Teď si nově složený tým postupně sedá, bojujeme jeden za druhého a snad navážeme na poslední výkony.

Když jste v posledních dvou sezonách nastoupil od začátku, tak Motor vyhrál 11 z 15 zápasů. To je skvělá bilance, ne?

Je to příjemné. Ale nepřeceňoval bych to, je to zásluha celého týmu.

Tvoříte s Hrachovinou jednu z nejlepších brankářských dvojic v extralize?

V extralize je víc výborných dvojic brankářů. My máme s Hráškem skvělý vztah, což nám pomáhá. Když chytá on, tak ho povzbudím. Když jsem teď v bráně já, tak spolu také často mluvíme a pomáháme si, i když nemůže být v nominaci.

Jako vzorný parťák se chováte i nyní, kdy mu dáváte dobrými výkony čas na léčení zranění.

Ano, to je dobře. Hrášek si může pořádně doléčit zranění a je to lepší, než kdyby musel do branky třeba ne ještě úplně zdravý. Věřím, že bude co nejdříve v pořádku a připojí se zpátky k týmu.

Není to od vás částečně útok na pozici jedničky týmu?

(Usmívá se) To nevím. Jsem rád za každou šanci, kterou dostanu. Svoji roli znám, Hrášek je jednička týmu. Snažím se na něj tlačit, aby měl konkurenci a zlepšoval se. Důležité jsou pro mě body týmu. Sám budu na sobě pracovat dál, abych byl kdykoliv připravený.

V posledním utkání s Boleslaví jste působil jistě a hodně pomohl k výhře. Cítíte se dobře?

Boleslav na nás vlétla, měl jsem sérii zákroků a hned jsem se dostal do tempa. Takové zápasy jsou pro brankáře lepší. Musím poděkovat klukům, kteří perfektně bránili.

Vaším stylem můžete zmást soupeře i fanoušky, že mnohdy zůstáváte až příliš klidný, ještě v kontrastu s hbitým Hrachovinou. Je to dané vaší postavou?

Je to tak. Dnes je trend, že vysocí brankáři nemusí v bráně tolik lítat a zaberou hodně prostoru. Musím chytat víc pozičně. Hrášek je menší, takže má větší dynamiku a asi se tam i víc nadře. Pak to někdy může vypadat, že jsem až moc v klidu, ale jsem pořád připravený a čekám do posledního okamžiku.

Jak jste si užíval, když v poslední minutě celý stadion skandoval vaše jméno?

Bylo to krásné. Jsem v Budějovicích pátý rok a fanoušci jsou skvělí. Jsem rád, že jim to mohu vracet, třeba i kotrmelcem při děkovačce. Pro takové momenty hokej hraji.