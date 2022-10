ONLINE: Boleslav bojuje s Olomoucí, Vary vedou v Hradci. Plzeň čekají Vítkovice

Střetnutí sousedů z horní poloviny tabulky je zároveň duelem dvou nejlepších extraligových obran. Hanáci mají oproti Středočechům dva zápasy k dobru. První vzájemné utkání v sezoně Olomouc vyhrála 2:1.

Co oplácet má brněnská Kometa, která hostí Budějovice. Jihomoravané s Motorem v září prohráli 2:6, ale zvedli se, vyhráli osm z posledních devíti klání a nyní jim patří třetí příčka. Chybí jim však potrestaný nejlepší extraligový střelec Luboš Horký.

Naopak Jihočeši bojují s těžkým propadem. Po skvělém úvodu soutěže čekají na tříbodový zisk už 11 zápasů. Alespoň předešlé dva duely vyhráli, čímž zlomili sérii devíti porážek za sebou: „Nálada je teď určitě mnohem lepší. Musíme na tom stavět, hrát to, co jsme si řekli, a odměna přijde,“ sdělil budějovický obránce Kristofers Bindulis pro klubový web.

Nejzajímavějším pátečním momentem asi bude, jak a zdali Litvínovu pomůže odvolání kouče Vladimíra Růžičky, kterého nahradil jeho asistent Karel Mlejnek. A jako první ho čeká Sparta.

„Není moc lepších soupeřů na nějaký nový start, který bychom teď chtěli prožít a od kterého bychom se odrazili“ domnívá se útočník Severočechů Petr Straka. „Musíme do toho šlapat a nevynechat jediný puk, jediný souboj,“ dodává.

Pražané jdou do akce znovu po dvou dnech. Ve středu v předehrávce 31. kola zdolali Vítkovice po prodloužení: „Nejsme v optimální formě, v jaké bychom chtěli být, ale pracujeme na tom, mluvíme spolu a chceme se dál zlepšovat,“ uvedl kapitán Michal Řepík.

Ostravany čeká obhajoba druhého místa na plzeňském ledě. Indiáni bodovali v minulých čtyřech kláních: „Musíme hrát zodpovědně, zápasy jdou v rychlém sledu a sil trošku ubývá. O to je důležitější nastavení hlavy, musíme to zlomit i přes vůli, únavu nebo zranění. V posledních utkáních se nám nedařilo jít do vedení a udávat tempo. Je potřeba, abychom to byli my, kteří nedotahují, ale kteří určují,“ prohlašuje kouč Ridery Miloš Holaň pro klubový web.

Lepšící se Hradec doma vyzve Karlovy Vary, tedy tým, který patří mezi ty nejúspěšnější na kluzištích soupeřů. Energie zaskočila týmy s velkými ambicemi jako Pardubice, Liberec, Spartu či Boleslav. Navíc podobně jako Plzeň bodovala čtyřikrát v řadě.

Předposlední Kladno se staví proti Liberci. Ani jednomu z celků se momentálně nedaří. Bílí Tygři se po čtyřech prohrách propadli až na desátou pozici, Rytíři uspěli v jediném z přecházejících devíti utkání.

Lídr tabulky z Pardubic si 15. kolo předehrál ve čtvrtek v Třinci a díky povedené druhé třetině uspěl nad obhájci mistrovského hattricku 3:2.