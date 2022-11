Hudáček už zase pálí. Jdeme správnou cestou, řekl po hattricku

„Dvakrát mi Kladeňáci pomohli, takže jim děkuji. Ale je skvělé dát znovu několik gólů a těšit se z výhry,“ řekl Hudáček, který v minulých třech duelech dal šest branek.

Na svůj první po letním příchodu do Třince přitom čekal sedm zápasů. Nyní jich už nastřílel osm.

A byl to jeho třetí hattrick v kariéře. Ty předchozí dva si připsal ještě coby hráč Liberce v lednu 2020 v duelech se Spartou a Vítkovicemi. „Moc jich není, takže si je pamatuji,“ usmál se.

Dá se říct, že jste se už střelecky chytil?

Je skvělé, že jsme ty góly dal. Každého hráče to potěší, zvedne mu to sebevědomí a pak jde vše lehčeji například jako dnes. Ale člověk musí být pokorný a dál pracovat. Pak to přijde.

Jak se drtivé vítězství s Kladnem zrodilo?

Důležité bylo, že jsme se prosadili střelecky a sami gól nedostali. K tomu chlapci odvedli perfektní práci v oslabení. Tak to má být. A je super, že taková výhra přišla před pauzou (extraliga bude po Karjala Cupu pokračovat 16. listopadu – pozn. red.). Teď si oddechneme a ve čtvrtek, po volnu, se znovu pustíme do práce.

Opět jste ukázali, že vaše síla je v přesilovkách, když jste dvě ze tří využili, že?

Je to tak, ale je třeba pochválit i chalany v oslabení. V tom jsme se zlepšili, takže jdeme správnou cestou.

Co se po takovém zápase dá říct soupeřům?

Tam se nic neříká. Podali jsme si ruce a pojedou smutní domů.

Bylo to i o trpělivosti, že jste se z nepodařeného začátku, z porážek v úvodních čtyřech kolech, zvedli?

No jasně. Víme, co děláme každý den, na čem pracujeme. Věděli jsme, že musíme zlepšit první třetiny a hlavně dávat góly. Šance máme, jen jich musíme více proměňovat. Pak to bude lehčí a budeme mí psychicky navrch my a ne ten druhý tým.

Nyní jste pátí. Je to po tom pomalejším rozjezdu dobré umístění?

Dá se říct. Ztratili jsme však hodně bodů. A naše cíle jsou vyšší. Musíme se dobře připravit na další část sezony, kvalitně potrénovat a po té pauze být lepší než dosud.

Utkání s Kladnem třinecký klub věnoval dětem. Neměl by ale podle pohádek být výsledek opačný, když Kladenští mají ve znaku rytíře a vy draka?

(Směje se) Takto jsem nad tím nepřemýšlel. My jsme chtěli udělat radost našim dětem, a máme jich v kabině dost. Věděli jsme, že budou na tribuně. Takže jsme rádi za vysokou výhru i za nulu, kterou Mazy (brankář Mazanec) určitě potěšil svoje děti.

Před utkáním při představování mužstev byly na kostce nad ledem portréty vás třineckých hokejistů nakreslené dětmi. Kdo vás nejvíce pobavil?

Skoro každý, ale patří to k tomu. Můj malý se také učí kreslit, takže to není takové, jak má být, ale o tom to je. Stále se učíme (směje se).