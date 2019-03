Ještě dvě kola, potom play off. Co sledovat v extraligovém finiši

„Máme nejvyšší cíle, tohle nás nemůže zajímat!“ rezolutně odmítne plzeňský Jan Eberle.

„Určitě je výhoda začít doma, ale na tabulku moc nekoukám,“ poví Daniel Rákos z Hradce Králové.

„Ono je to tak vyrovnané, že je to vlastně jedno,“ doplní brněnský Zbyněk Michálek.

„Jsou to povídačky, aby se z toho hráči vymluvili,“ tvrdí hokejový expert Milan Antoš. „Každé plánování se může vymstít. Když se zavřou v kabině dveře, je to jiné.“

Dvojice pro vyřazovací boje se spárují v pátek, dnes je na programu předposlední kolo. Co a koho stojí za to sledovat ve finiši základní části?

1. Kometa v play off módu

S přicházejícím jarem se zahřívají i brněnské motory. „Hru začínáme zjednodušovat, připravujeme se na play off,“ líčí bek Michal Gulaši. S Kometou to zažil předchozí dvě sezony. Po více či méně rozpačité základní části najede tým na koncentrovaný mód, který má zlatou tečku. A letos už vítězný režim v Brně zahájili.

Brankář brněnské Komety Marek Čiliak slaví výhru nad Litvínovem.

Po příchodu má perfektní čísla brankář Čiliak (inkasuje průměrně 1,42 gólu za zápas), k tomu se probudili útočníci. I proto šest z posledních sedmi mačů Kometa vyhrála, což jí vyneslo pátý flek. Dnes proti Spartě může definitivně potvrdit účast přímo ve čtvrtfinále. „Každý rok je jiný, ale do play off jedeme v zažitých kolejích,“ dodá Gulaši.

A vyfasovat otřískanou Kometu v prvním kole play off? Může to být danajský dar pro mančafty z elitní čtyřky. Na Spartě a ve Vítkovicích mají předloňský a loňský čtvrtfinálový výbuch 0:4 pořád v paměti. Nyní má k brněnské sérii nejblíž Hradec Králové, který ale Kometu v sezoně čtyřikrát sťal.

2. Třinečtí loupežníci

Fanoušci Třince se radují z obratu v derby na ledě Vítkovic

Kdo by to do nich před dvěma týdny řekl? Valentýnské období rozněžnilo Třinec natolik, že třikrát v řadě doma prohrál. Po šňůře pěti venkovních výher je ale hlavním konkurentem vedoucího Liberce v honbě za prezidentskou trofejí pro vítěze základní části. A kromě počtu výher zaujme, jak k nim Oceláři dokráčeli. Poslední čtyři venkovní duely otáčeli.

„Je to ukazatel morálky a charakteru týmu, že nás vedení soupeře nepoloží,“ podotýká třinecký gólman Šimon Hrubec. „Důležitý poznatek pro play off.“ Kdo získá pohár a milionovou odměnu? „Los má lepší Třinec, ale Liberec má náskok, který neztratí,“ odhaduje expert David Pospíšil.

3. Plzeňská prvenství

Na triumf po 52 kolech pomýšlela i Plzeň. Po nedělní porážce 1:2 s Třincem ale řeší jiné starosti: jak mastný flastr klub vyfasuje? Ve šlágru kola trefila lahev sudího Hribika (pořadatelé provinilou divačku hned vyvedli). A objeví se v závěru základní části na ledě Jan Kovář, vedle kterého pookřál Milan Gulaš? Dal 29 gólů a počtvrté v řadě (dvakrát Kubalík, naposledy Mertl) může do Plzně putovat cena pro nejlepšího střelce ligy.

Plzeňští hokejisté se radují z gólu do třinecké sítě v utkání 50. kola extraligy.

Napínavější situace je v produktivitě, kde má vedoucí Gulaš tříbodový náskok na libereckého Marka Kvapila. „Navíc Liberec hraje se Spartou, kde nepadne hodně gólů,“ přemítá Antoš. „Změnit by to mohlo jedině to, že by Liberec měl hodně přesilovek a hrál vyloženě na něj.“ Blízko k prvenství ve statistice úspěšných zákroků má i plzeňský gólman Dominik Frodl (93,07 procenta), lepší je jen vítkovický Patrik Bartošák (93,45).

4. Čtyřka bez pauzy

Sparťanský obránce Tomáš Pavelka (vpravo) vyváží puk před Viktorem Hüblem z Litvínova.

Právě Vítkovice s Olomoucí na dálku soupeří o přímý postup do play off. Na předkolo, které startuje hned v pondělí, se naopak pozvolna chystají v Mladé Boleslavi. Pokud v závěru soutěže nezkolabují (a Litvínov dvakrát nevyhraje za tři body), nemine předkolo ani Spartu a Zlín. Právě zlínský bek Jiří Valenta po vzájemném utkání ve vítězné euforii na chviličku zapomněl na playoffové dekorum a prohodil: „Sparta by byla jeden z hratelných soupeřů.“

„Přečetli jsme si, že Zlín a Olomouc si nás pro předkolo přejí. Sami jsme byli zvyklí si říkat, koho my bychom chtěli,“ reagoval sparťan Jiří Smejkal. Sparta je za každých okolností lákadlo. I proto by letošní předkolo mělo táhnout.

5. Naposled play out

Po zavedení přímého sestupu z extraligy se letos naposledy odehraje play out. Derniéra mačů, které mnohdy nudily a nic neřešily, bude mít nyní náboj. Baráži se ve skupině odpadlíků chce vyhnout Chomutov a Karlovy Vary, které favorizují odborníci. Legendární Dominik Hašek však opáčí: „Chomutov sice ztrácí tři body, ale vypadá lépe. Věřím mu.“