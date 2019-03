Místo vyrovnání konečná. Šance ještě je, věří zoufale v Litvínově

Hokej

Dalších 5 fotografií v galerii Hokejisté Litvínova smutní po jedné z mnoha porážek v této sezoně. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 9:59

Litvínovský Lukáš Kašpar už slavil kontaktní gól na 3:4, jenže rozhodčí jeho spornou přesilovkovou trefu okamžitě odvolali. Z následného kontru hokejisté Sparty ve vlastním oslabení zvýšili náskok a pohřbili reálnou šanci Severočechů na postup do play off. „Budeme to zkoušet až do konce,“ chce věřit obránce Marek Trončinský.

Přitom kdyby se Kašparova trefa počítala, Verva by měla na dosah vyrovnání po hrůzném začátku, kdy po 22 minutách prohrávala už 0:3. Jenže v době střely projel sparťanským brankovištěm Viktor Hübl a sudí ani chvíli nepochyboval o tom, že branku neuzná. „Je to samozřejmě těžké. Mohli jsme se k nim přiblížit, místo toho jsme ale prohrávali zase o tři. Mrzí to hodně, jsme zklamaní,“ soukal ze sebe po zápase se zdrceným výrazem Trončinský. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Když měl jmenovat další zásadní moment utkání, vzpomněl si na trefu do šatny před druhou pauzou, kdy sekundu před koncem doklepl puk do odkryté branky Černoch a zvýšil na 4:2.

„Prohrávali jsme, zvládli jsme se ale do utkání vrátit. Chyběla vteřina do konce...“ nechtělo se Trončinskému znovu probírat zřejmě fatální okamžiky sezony. Verva ještě zkoušela odvolat gólmana Januse 12 minut před koncem za stavu 2:5, v samotném závěru zase kvůli plonkové hře v útočné třetině s nasazením šestého bruslaře váhala. Jako by panika z blížící se pohromy vnášela čím dál větší zmatky do litvínovské hry. Přitom páteční triumf proti prvnímu Liberci naznačoval, že se Sparta bude muset víc obávat o udržení poslední postupové pozice v extraligové tabulce.

„Chtěli jsme hrát stejně aktivně, bohužel to bylo o prvním gólu,“ připustil Trončinský. „Rozhodly individuální chyby. Jinak se nasazení nelišilo od zápasu s Libercem,“ přidal své hodnocení trenér Jiří Šlégr. 50. kolo extraligy Zpravodajství Šance Vervy na postup do vyřazovacích bojů už je pouze teoretická. Musela by uhrát šest bodů ze zbývajících dvou zápasů s Plzní a Vítkovicemi a zároveň doufat, že Sparta ani Zlín už žádný bod nepřidají. „Já se nikdy nevzdávám,“ burcoval svěřence Šlégr. Ti už však nebudou mít další průběh zcela ve svých rukou. „Šance ještě nějaká je, budeme to prostě zkoušet až do konce. Jsme ale zklamaní, co vám mám povídat,“ utrousil Trončinský. Sám ví, že s největší pravděpodobností bude Verva po roce znovu členem skupiny o udržení. Na rozdíl od loňska je však tentokrát alespoň tentokrát hrozba baráže o extraligu nereálná.