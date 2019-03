Sparta vs. Litvínov. Rozhodne se, kdo půjde do play off, vědí Pražané

Pražský celek do něj nevstoupí ve zcela ideálním rozpoložení. V pátečním zápase sice Sparta výrazně přehrávala Karlovy Vary, vinou neefektivní koncovky ale urvala vítězství 4:3 až po nájezdech. Na rozdíl od kapitána Jana Piskáčka nebyl Lukáš Pech s dvoubodovým ziskem vůbec spokojený.

„Místo toho, abychom Vary přejeli, tak jsme se s nimi trápili. Kalich hořkosti jsme si vypili až do dna,“ byl frustrovaný nejproduktivnější hráč mužstva, kterého trápilo kvantum zahozených šancí a nevyužitý tlak.

Zbývající zápasy po nedělním kole Sparta

- úterý v Brně

- pátek doma s Libercem Litvínov

- úterý doma s Plzní

- pátek ve Vítkovicích

Zbrklé zakončení a netrpělivost pramení z dlouhodobé psychické deky sparťanů.

„Chybí nám klid na hokejkách. Jak jsme začali padat tabulkou, začalo to být o hlavách. Všichni tady hokej umíme, ale psychika udělá strašně moc,“ uvědomoval si hlavní sparťanskou brzdu Pech.

Teď si musí on i jeho spoluhráči vzít z posledního střetnutí jen to dobré. „Hrajeme o bytí a nebytí, o play off. Mohli jsme pomýšlet na šestku, ale prohráli jsme tři zápasy v řadě. Teď se bojíme, abychom vůbec zůstali v desítce. Rozdáme si to s Litvínovem a já pevně věřím, že když navážeme na výkon proti Varům, uspějeme,“ přál si Pech.

Možnost přímého souboje s konkurentem z tabulky kvitoval on i asistent trenéra Jaroslav Nedvěd. „Je to ideální. Dát si to dvacet chlapů proti dvaceti chlapům. Jeden z týmů se posune dál. Ať už je to na řece, rybníku nebo v O2 aréně. Lepší, než spekulovat, jestli se třeba Liberec dobře vyspal, když jel do Litvínova. Asi ne...,“ zlehčoval trenér v narážce na páteční litvínovský skalp prvního celku tabulky.

„Je asi spravedlivé, že si to s Litvínovem rozdáme přímo o postup do play off. Ale radši bych byl, kdybychom to uhráli už dávno. Bohužel se pro nás sezona nevyvíjela dobře, nedokázali jsme se vyškrábat zpět tabulkou,“ mrzelo Pecha.

Teď už však nezbývá, než se dívat dopředu. Souboj o všechno mezi Spartou a Litvínovem startuje v 15:00, sledovat jej můžete online.