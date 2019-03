Ztracený bod? Brali bychom i jeden, říká sparťanský kapitán Piskáček

V divoké přetahované o poslední postupová místa do play off ale nezbývá na radost příliš času. Obzvlášť za situace, kdy se na Spartu z jedenáctého místa tlačí Litvínov, který po překvapivém triumfu nad prvním Libercem zúžil ztrátu na Pražany jen na dva body.

Proto sparťany trochu zamrzí, že z markantní herní převahy vytěžili „jen“ dva body. I ty však mají cenu zlata. „Jsme rádi za každou výhru. I za jeden bod bychom byli rádi,“ říká bek Jan Piskáček, který v utkání dvakrát srovnal - v první třetině za svůj tým na 1:1, v té třetí smolně doklepl karlovarskou střelu do vlastní branky na 3:3.

Jak se to přihodilo?

Ze strany někdo vyjížděl, myslím, že Tomáš Pavelka to odpálil do středu a já to chtěl uklidit do rohu. Viděl jsem, že z druhé strany jede jejich hráč, tak jsem se to snažil rychle odpálit. Bohužel jsem to trefil k naší tyči.

Předtím zase dvakrát dotahovala Sparta, včetně vašeho vyrovnávacího gólu na 1:1.

Dali jsme ho navíc na konci třetiny, což je pro soupeře horší. Zasloužili jsme si to, v první části jsme je k ničemu nepustili. Bylo to vlastně za odměnu.

Rozmýšlel jste se jakožto obránce, jestli vyrazit dopředu?

Mám spíš obranné povinnosti, takže se nejdřív podívám dozadu a když vidím, že můžu, snažím se vyrazit. Vystřelil jsem k tyči a byl z toho gól.

O vašem triumfu rozhodly až nájezdy, po jejichž konci jste se nejprve neradovali.

Nikdo jsme nepočítali, kolik hráčů už jelo... (směje se) Takže jsme jen čekali, jestli to ukončí, nebo ne. (vítězný nájezd vstřelil Roberts Bukarts)

Není ale ztráta bodu v takovém zápase tak trochu nesplněnou povinností?

My jsme rádi za každou výhru. Nesplněná povinnost... vyhráli jsme. I za jeden bod bychom byli rádi. Toho, který jsme ztratili, je škoda, ale vyhráli jsme.

Což je o to cennější vzhledem k dotírajícímu Litvínovu.

Je to hodně důležitá výhra, hlavně po těch třech porážkách. Poslední zápas jsme hráli výborně, ale zase jsme prohráli. Takže teď je to super.

Přímý souboj s Litvínovem vás čeká doma v neděli. Jak bude zápas vypadat?

Teď už to bude pořád dokola. Všichni budou bruslit, vyhazovat puky, aby hráli co nejméně u sebe v pásmu. My se s tím prostě musíme poprat. Jiné už to nebude.

Je dobře, že si to můžete s konkurentem z tabulky rozdat přímo?

Určitě, i proto, že jsme předchozí zápasy s Olomoucí a Zlínem prohráli. Teď už musíme zabrat a s Litvínovem to urvat.

Zjišťujete si výsledky ostatních zápasů?

Popravdě na to koukám až někdy v noci, když nemůžu spát. Ale co se děje okolo, mě ani tak moc nezajímá. Spíš se soustředím na naše povinnosti, nějaké bodování nebo tabulky nesleduju. Ono nám to i tak připomíná moc lidí, to nám stačí.