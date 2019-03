Sparta zvládla zápas pravdy. Každý byl nervózní, přiznal střelec Černoch

Vstup do klíčové bitvy vyšel mnohem lépe Spartě. Na začátku druhé části vedla už 3:0 a vypadalo to na jednostrannou záležitost. Verva se však zvedla a dotáhla ztrátu na jeden gól.

Jiří Černoch poté neproměnil trestné střílení, kterým mohl svůj tým uklidnit, dlouho ale smutnit nemusel. Vteřinu před druhou přestávkou doklepl puk po souhře s Jiřím Smejkalem a jeho trefa se nakonec ukázala být vítěznou. „Udělali jsme si náskok v tabulce a do zbylých dvou zápasů můžeme jít uvolněněji,“ pochvaloval si 22letý útočník.

Pětibodový trhák se asi hodí i kvůli tomu, že vás čekají těžké duely s Kometou a Libercem.

Určitě, protože jinak bychom měli možná jen hubený náskok. Chceme zbývající utkání samozřejmě vyhrát, ale bude na nás o něco menší tlak.

Brali jste zápas s Litvínovem jako klíčový pro postup do play off?

Rozhodně ano. Po minulém zápase tady doma jsme zjistili, že Litvínov také vyhrál a bylo jasné, že to bude náročné pro oba týmy. Oba celky dnes musely vyhrát.

Jak těžké bylo hodit nervozitu za hlavu?

Já osobně nervózní nebývám, ale tentokrát jsem jel na zápas a cítil jsem to v sobě. Víte, že to není obyčejný zápas, už je to play off. Nervozita tam určitě byla u každého, ale taková ta zdravá. Nebyli jsme vyklepaní, vstoupili jsme do utkání zodpovědně. Vedení jsme si zasloužili. Nervózní jsme byli, ale uhráli jsme to výborně.

Pomáhá týmovému sebevědomí i zkušený Jaroslav Hlinka?

Rozhodně, Jarda toho má hrozně moc za sebou. Když vám něco řekne a uklidňuje vás, řeknete si: Ty jo, ten tomu přece musí rozumět, odehrál toho tolik! Je to určitě skvělý mentor do kabiny, navíc super hráč. Když se na něj podíváte na ledě, má pořád přínos.

Vy jste mohl Spartu uklidnit gólem o něco dřív, jenže vám vůbec nevyšlo trestné střílení za faul na Jarůška.

Nečekal jsem, že pojedu, ale trenéři mě poslali na led. Věděl jsem, že minulý zápas mi můj záměr vyšel a byl z toho gól. Chtěl jsem to udělat znova, ale jakmile jsem se rozjel, Jaro (Janus, gólman Litvínova) mě vystihl. Pak mi to přeskočilo a udělal jsem první věc, co mě napadla. Byl to špatný nájezd, musím na něj zapomenout.

Při cestě zpět na střídačku s vámi náhradní brankář Jakub Sedláček něco probíral, že?

Kuba Sedláček je s naším trenérem gólmanů takovým mým pomocníkem na nájezdy. S Kubou je hodně trénujeme, tak mi řekl, že jsem to udělal blbě. Jel jsem moc ze středu a od začátku to bylo odsouzené k neúspěchu.

Ten jste ale odčinil gólem do šatny na 4:2. Byl to zlomový moment?

Asi jo. Měl jsem předtím hrozně dlouhé střídání a pomalu jsem ani neviděl. Pak se mi tam odrazil puk a jeli jsme tři na dva, ani jsem nevěděl, že bude konec třetiny. Jirka Smejkal mi to dal nádherně do prázdné branky a v tu chvíli jsem nevnímal vůbec nic. Dobře, že to byl gól.