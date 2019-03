Hanzl odvolal faul a tleskali mu i rozhodčí. Úžasné gesto, chválil Šlégr

Za stavu 1:1 zajel za rozhodčími a řekl jim, že ho Radan Lenc nefauloval. Liberecký útočník už přitom seděl na trestné lavici za sekání a na tabuli naskočily dvě minuty. Litvínov přišel o přesilovku a Liberec brzy nato vstřelil druhý gól.

„Hned jsem věděl, že mě trefil spoluhráč Doudera, pro mě to byla jasná situace. Udělal bych to pokaždé,“ povídal Hanzl. „Když jsme místo přesilovky hned inkasovali, nebylo mi dobře. Ale věřil jsem, že jestli je nějaká spravedlnost, pomůže nám to.“

A karma zafungovala, domácí Verva nakonec důležitý zápas vyhrála na 6:3 a udržela naději na předkolo play off. „Hanzl předvedl úžasné gesto fair play. Já vím, jaké kluky mám v týmu. Nepřekvapuje mě to,“ uvedl krizový trenér Jiří Šlégr. „Takhle by k tomu měl přistoupit každý. Jsem rád, že to Martin udělal.“