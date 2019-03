Vítěz extraligy? Experti věří Liberci, Třinec má prý ale lepší los

Redakce iDNES.cz oslovila čtyři experty, komu více věří. Odpovídá bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, bývalý hokejový obránce Marek Černošek, expert ČT David Pospíšil a bývalý hokejový útočník Pavel Richter.

Dominik Hašek, bývalý hokejový brankář

Kdo získá Prezidentský pohár pro vítěze základní části?

Pro mě je Liberec favorit. Líbí se mi, jak hraje, viděl jsem ho hodněkrát a věřím, že svou pozici i přes těžší los udrží.

Postoupí přímo do čtvrtfinále play off Olomouc, nebo Vítkovice?

Těžká otázka, Olomouc se rozehrála, hraje výborně dozadu, ale přesto věřím Vítkovicím. I tady budu sázet na tým, přestože vím, že mají papírově těžší los.

Půjde do baráže Chomutov, nebo Karlovy Vary z předposledního místa?

Pardubice jsou jasný. Chomutov měl horší začátek, ale poslední dobou vypadá lépe než Karlovy Vary. Ztrácí už jenom tři body, do toho to play out. Věřím Chomutovu, že se baráži vyhne.



Marek Černošek, bývalý hokejový obránce

Kdo získá Prezidentský pohár pro vítěze základní části?

Věřím Liberci, že to uhraje. Myslím si, že teď mají celkem dobrou formu, uzdravil se jim Kvapil. Na druhou stranu Plzeň má konstantní formu. Navíc má lepší los. Mně tipování nikdy moc nevycházelo, když to zkouším, tak to většinou skončí naopak. Tak zopakuju, že věřím Liberci a Plzeň mu bude šlapat na paty, bude to do posledního zápasu.

Postoupí přímo do čtvrtfinále play off Olomouc, nebo Vítkovice?

Bude záležet hodně na zápase Vítkovic v Liberci. Poslední kolo mají doma Litvínov, a jelikož jsou na vlastním stadionu silný, tak věřím, že to uhrajou. Zase Olomouc je na obrovské vlně. Viděl jsem poslední dva tři zápasy a hrajou dobře, hlavně doma. Mají dva neskutečné gólmany. Bude rozhodovat poslední kolo. Pro Olomouc je její náskok celkem výhodný, možná bude rozhodující.



Půjde do baráže Chomutov, nebo Karlovy Vary z předposledního místa?

Je to hodně otevřené, play out je hodně nepříjemná soutěž. Rozdíl mezi Chomutovem a Karlovými Vary je velmi malý. Je to o aktuální formě. Kdo ji má lepší? Viděl jsem poslední zápas Chomutova, nehrál špatně. Vary na tom byly během sezony líp, teď to není ono, ale můžou to pořád urvat. Bodů je ve hře ještě hodně na to, abych tipoval. Netroufnu si na to.

David Pospíšil, expert České televize

Kdo získá Prezidentský pohár pro vítěze základní části?

Vzhledem k losu by z toho měl nejlépe vyjít Třinec. Ale Liberec má náskok, který prostě neztratí. Už to nějak dotáhnou.

Postoupí přímo do čtvrtfinále play off Olomouc, nebo Vítkovice?

Víc bych věřil Olomouci, která má kádr pohromadě dlouho. Navíc složený z kluků, kteří jinde v silnějších klubech nedostali příležitost. Plus odchovanci. Dlouhodobě jsou dobře vedení, pokud jsou i připravení, tak hrají hokej, který je koukatelný. Mně osobně se to líbí. Mají hru postavenou na dobrém gólmanovi a týmové hře. A ono to v extralize stačí, když je tým kompaktní. Kompaktnost je jejich největší síla. Je to o 20 lidech na ledě. Že Irgl vyčnívá? On umí hokej nadstandardně, on je extrémně dobře letos připravený, dal tomu více než v předchozích sezonách.

Půjde do baráže Chomutov, nebo Karlovy Vary z předposledního místa?

Myslím, že to Karlovy Vary udrží, tři body by měly stačit. Ale je to tedy křišťálová koule.

Pavel Richter, bývalý hokejový útočník

Kdo získá Prezidentský pohár pro vítěze základní části?

To není tak jednoduché, rozdíl je dvou- až tříbodový. Liberec hraje poslední zápas na Spartě. Já přeji Liberci.

Postoupí přímo do čtvrtfinále play off Olomouc, nebo Vítkovice?

Tam je to tak vyrovnané, že o všem rozhodne jeden zápas, myslím, že Olomouc.

Půjde do baráže Chomutov, nebo Karlovy Vary z předposledního místa?

Vary mají vlastně čtyři body náskok, protože mají lepší vzájemné zápasy. S play out hrajou ještě dost zápasů, myslím si, že to Karlovy Vary udrží.