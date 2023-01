Příště Rotha prověří duel pod širým nebem: Nevím, co mám od toho čekat

„Na to, jestli dám gól, nebo ne, už moc nehraju. Nejcennější jsou pro nás tři body,“ prohlásil dvaatřicetiletý Roth po výhře nad Plzní 6:1.

Přesto uznal, že bylo příjemné, když se svou brankou připomněl třineckým fanouškům.

V jednu chvíli mohl o sobě dát vědět i jinak, když se schylovalo k jeho potyčce s plzeňským útočníkem Samuelem Bittenem. „Byl jsem na ledě už déle. Zadýchaný. K tomu byl stav pět nula, takže rvát se nemělo cenu. On to možná chtěl vyhecovat, já ne,“ usmál se Vladimír Roth.

O jeho návratu se hovořilo od prosince, kdy s Oceláři začal trénovat. Proč naskočil do hry až nyní? „To se musíte zeptat trenérů, přece jenom mě dlouho neviděli. Potřebovali si mě proklepnout.“

Každopádně jeho zapojení do hry bylo připravené už dříve, jenže se lehce zranil. „Šlo o maličkost, blbá souhra náhod,“ uvedl obránce, který proti Plzni nastoupil ve druhé obranné dvojici s Jakubem Jeřábkem. Tuto sezonu začal v prvoligové Slavii Praha. I tam ho zbrzdilo zranění. „Po prvních dvou zápasech jsem dostal zánět do kolena, takže jsem byl deset dnů mimo. Snad už bude vše v pořádku,“ řekl Vladimír Roth.

Do známého třineckého prostředí okamžitě zapadl. „Je tady sice několik nových kluků, ale během několika dnů se poznáme.“

Stejné jako v březnu 2020, kdy z klubu odcházel, má i číslo na dresu – 25. Zůstalo mu rovněž místo v šatně vedle kanonýra Martina Růžičky. „Takže žádný problém,“ usmál se.

Za Slavii odehrál jedenáct zápasů, v nichž dal tři góly a měl čtyři asistence. Naposledy za ni nastoupil 5. prosince proti Třebíči. „Po té pauze jsem se už na utkání těšil,“ prohlásil.

Měsíční zápasová přestávka na něm ale znát nebyla. „Na sobě jsem ji však poznal,“ přiznal. „Doufám, že čím více zápasů bude, tím to bude lepší. Leden je docela napěchovaný.“ V něm Oceláře čeká ještě sedm utkání. To nejbližší v pátek od 18.30 v Bratislavě v rámci Winter Games proti Kometě Brno.

„Popravdě nevím, co mám od toho čekat. Venku jsme nikdy nehrál. Ani nevím, jaká má být předpověď. Ale kluci, kteří už pod širým nebem hráli, říkali, že je to super. Tak věřím, že si to užijeme.“