Jeřábka čeká už čtvrtý zápas pod širým nebem, v Bratislavě ho potěšilo teplo

„Těším se, protože počasí je super a nečekal jsem, že bude tak dobrý led. Samozřejmě, že to skáče, ale to je normální. Kéž by bylo takhle i v pátek,“ uvedl Jeřábek, jenž předešlá utkání hrál ve velké zimě. „V Brně i v Ottawě bylo asi minus sedmnáct, na to se nedá zapomenout,“ řekl jedenatřicetiletý bek.

V Bratislavě bylo ve čtvrtek při podvečerním tréninku příjemných šest stupňů Celsia. „Někdo z kluků už říkal, že například oproti Litvínovu to není rozdíl,“ pousmál se Jeřábek, který zažil dvakrát „Winter Games“ v NHL. Zatímco v dresu Montrealu v roce 2017 v Ottawě nastoupil, o pár měsíců později zápas Washingtonu proti Torontu v Annapolis sledoval jen z tribuny. „Byl jsem zdravý náhradník. Trenér za mnou přišel, že už jsem si prý Winter Games zažil,“ vzpomínal.

Zatímco výsledky si moc nevybavoval, brněnskou i ottawskou zimu ano. „Měli jsme i kukly. Myslím si, že to tam dělal vítr, bylo větrno, což je nejhorší. Tady je to zatím super. Stadion vypadá moc pěkně. Předtím jsem ho neviděl ani na fotkách, takže mě to mile překvapilo. Uvidíme, jaká přijde návštěva,“ řekl Jeřábek.

Vedle nezvyklého oblečení jsou zápasy pod širým nebem specifické i častými „úpravami“ obličejů, hráči si pod oči dávají samolepky nebo černé pásky. „Mám v plánu to vyzkoušet až po tréninku a uvidím, jestli to bude mít funkci nebo to je spíše dekorace. Myslím si, že jsme to při minulých zápasech měli. Že by mi to ale extra pomohlo proti světlu, si nepamatuju,“ uvedl účastník olympijských her v Pekingu.

Třinečtí si chtějí speciální duel užít, ale jde jim i o výsledek. „Body tady leží jako v každém zápase a my je budeme chtít získat stejně jako Brno. Užít se dá trošku to předtím. Jak se ale hodí puk, člověk myslí jen na zápas,“ podotkl Jeřábek.