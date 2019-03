POHLED: Víc než Krupp mohou za sparťanskou bídu Bříza s Brošem

Petr Bříza zářil, když loni přivedl Uwe Kruppa. Ukázalo se, že to nebyl dobrý krok. A že problém Sparty je jinde

dnes 13:57

Hokejová Sparta zase propadla, podobně jako loni končí v předkole, tentokrát nestačila na Vítkovice. Není to náhoda a bylo by snadné najít hříšníka v trenéru Uwemu Kruppovi. Vždyť přece on nese vinu za herní projev a výsledky týmu.