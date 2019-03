Přínos i přítěž. Jak dál s hokejovým předkolem, které příliš neláká

Domácí na vyřazovací boje nezdražili lístky. Navíc přijela Sparta, která vždy táhne. Jenže stadion zůstal poloprázdný: 5 739 diváků. Když se série přesunula do Prahy, napočítali jich 8 133 - o tisícovku méně, než je dlouhodobý domácí průměr Sparty. O den později dokonce 6 764.

V Mladé Boleslavi proti Zlínu ani jednou nevyprodali nejmenší extraligový zimák (4 200 míst), druhý z mačů nesledovaly z tribun ani tři tisíce lidí. O moc líp nebylo ani na Moravě.

Přitom to mohly být poslední domácí duely. Obě série jsou (byly) napínavé a vypjaté, jak se v play off sluší. Až to vyvolává otázku: mělo by se předkolo zrušit? Tím spíš, když se chystá revoluční krok přímého pádu do první ligy a nejspíš i konec play out?

Odpověď zní: nerušit. Ale změnit možná ano.

Díky němu má víc týmů o co hrát v závěru základní části. Zároveň je pravda, že šance na úspěch je malá. Od zavedení předkola (2007) jen Kometa postoupila do finále. Ještě pět týmů uhrálo semifinále. Naopak osmnáctkrát úspěšní z předkola vyhučeli ve čtvrtfinále.

„Tým by mohl dojít dál, ale musí se postoupit 3:0, aby si hráči odpočinuli,“ říká vítkovický sportovní manažer Ladislav Svozil.

Vítkovice na zdolání Sparty potřebovaly nakonec čtyři partie, o postupujícím z dua Boleslav - Zlín rozhodne nedělní pátá bitva.

Kvůli předkolu téměř dva týdny vyčkávají jistí čtvrtfinalisté. Třeba vítěz základní části z Liberce utrácí za soustředění ve Frýdlantu. „Zatímco v předkole kluby dělají byznys a prodávají lístky, ti úspěšní vydávají peníze, aby zabavili hráče,“ říká šéf extraligy Josef Řezníček. „Předkolo by podle mě mohlo být rychlejší a svižnější.“

Co tedy zkrácení na dva vítězné zápasy, jak je to ve finské, švédské nebo německé lize? „Dovedu si to představit,“ reaguje zlínský generální manažer Martin Hosták.

Podle Řezníčka kluby z výhodnějších míst chtějí v předkole aspoň dva domácí duely, aby mohly profitovat. „Nějaký výdělek z utkání předkola budeme mít, ale není to částka, která by klub spasila. Zajímavější je, když se postoupí do čtvrtfinále,“ opáčí Hosták.