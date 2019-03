Byli jsme trochu lepší, ale bez gólů, hodnotí Hlinka konec Sparty

Co Spartě v sérii s Vítkovicemi chybělo?

Odehráli jsme ve Vítkovicích dobré zápasy, především druhý duel jsme měli zvládnout. Byli jsme podle mého názoru trochu lepším týmem. Ale nedávali jsme góly.

Byla slabá produktivita týmu tím hlavním důvodem, proč Sparta končí?

Byl to kámen úrazu. Ví se, že mají výborného gólmana. Patrik Bartošák je jeden z nejlepších gólmanů v extralize. Možná jsme se málo tlačili do šancí. Přitom jsme jich měli dost, možná jsme byli málo důrazní.

Vy jste nastoupil až v závěru, můžete tedy ohodnotit sezonu Sparty s nějakým nadhledem?

Kluky trápila koncovka celou sezonu, přesilovky... Ale nerad bych se do toho pouštěl. Nepřísluší mi, abych tenhle tým hodnotil. Jsem rád, že jsem si s kluky zahrál. Nehráli jsme špatný hokej.

Jaký byl návrat do Sparty pro vás osobně?

Nebylo to pro mě jednoduché, ale snažil jsem se pomoct. Dělal jsem, co jsem mohl. Ani svůj výkon hodnotit nechci.

Nastoupil jste do extraligy připravený, nebo jste cítil, že jste rok nehrál?

Cítil jsem to. Není jednoduché vrátit se do extraligy po roce. Navíc v tom věku... Bohužel to dopadlo tak, že jsme skončili. Tečka, konec.

Fanoušci na konci vyvolávali vaše jméno, co vy a Sparta pro příští rok?

Asi každý ví... Nehrál jsem celou sezonu, těžko bych příští sezonu nastupoval. Ale nemám rád vyřvávání do světa o konci kariéry. Jsem rád, že jsem dostal šanci na návrat. Pár dobrých zápasů jsme odehráli, za to jsem strašně rád.

Líbila se vám spolupráce s mladými spoluhráči? Třeba s Lukášem Rouskem?

Rousek hraje výborně, je to budoucnost českého hokeje. Má to celé před sebou. Škoda pro něj, že play off netrvalo déle.